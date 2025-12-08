भारत का सबसे महंगा मशरूम है गुच्ची, जानिए इसे खाने के मुख्य स्वास्थ्य लाभ

हाल ही में गुच्ची मशरूम खूब चर्चा में आ गया है, जो मशरूम की सबसे महंगी प्रजाति है। यह 9 हजार से 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है और इसका दाम मौसम और स्रोत के आधार पर बदलता है। इसका स्वाद थोड़ा मिट्टी और अखरोट जैसा होता है और यह फंगस जैसा दिखता है। यह मशरूम ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अगर आप इसे अपने खान-पान का हिस्सा बनाते हैं तो आपको ये स्वास्थ्य लाभ मिल जाएंगे।

#1 शरीर को करता है डिटॉक्स वैसे तो किडनी शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं, लेकिन गुच्ची मशरूम भी इस कार्य में उनकी सहायता कर सकता है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, जो प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। इसकी मदद से यह मशरूम विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है और एक स्वस्थ pH बनाए रखता है। साथ ही इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखा जा सकता है।

#2 मधुमेह के इलाज में मिलती है मदद जिन लोगों को मधुमेह है, उन्हें गुच्ची मशरूम का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह पॉलीफेनोल्स और पॉलीसेकेराइड नामक यौगिकों से लैस होता है, जो ग्लूकोज के स्तर को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से ब्लड शुगर का स्तर भी स्थिर रहता है और अचानक बढ़ता नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे यह चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है।

#3 बढ़ती उम्र के लक्षणों को करता है कम अगर आपके चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा झलकने लगा है तो आपको गुच्ची मशरूम खाना चाहिए। इसमें कई तरह के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं, जो उम्र बढ़ने में योगदान देने वाले खतरनाक अणु होते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से चेहरे पर दिखाई देने वाली झुर्रियां और झाइयां दूर हो जाती हैं, त्वचा में कसाव आता है और महीन रेखाओं से भी छुटकारा मिलता है।

#4 हड्डियों को करता है मजबूत गुच्ची मशरूम का एक और मुख्य लाभ यह है कि इसकी मदद से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। यह विटामिन-D का बढ़िया स्त्रोत होता है, जिसकी मदद से शरीर कैल्शियम को अच्छी तरह अवशोषित कर पाता है। ये दोनों ही पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए अहम होते हैं। इसमें फॉस्फोरस और तांबा भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं।