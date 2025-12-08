दोपहर के खाने के बाद ऊर्जा की कमी महसूस होती है? इन योगासनों का अभ्यास करें

दोपहर के समय खाने के बाद कई लोग ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, खासकर सर्दियों में जब धूप भी कम निकलती है और शरीर में गर्माहट महसूस नहीं होती है तो यह समस्या और बढ़ जाती है। अगर आप भी दोपहर के समय खाने के बाद सुस्ती महसूस करते हैं तो योग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताते हैं, जिनका अभ्यास दोपहर के समय खाना खाने के बाद करना चाहिए।

#1 वृक्षासन वृक्षासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर किसी एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर के तलवे पर लगाएं। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। इस दौरान सांस लेते रहें। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहकर धीरे-धीरे पहले वाली अवस्था में आएं। इसके बाद दूसरे पैर से भी इसी तरह इस योगासन का अभ्यास करें।

#2 मार्जरी आसन सबसे पहले योग मैट पर बैठें, फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाकर घुटनों पर वजन डालें। अब सिर को ऊपर की ओर उठाएं और कमर को सांस लेते हुए ऊपर की ओर खींचें। कुछ सेकंड इस मुद्रा में बने रहें और फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर खींचे। इसके बाद सिर को नीचे की ओर झुकाएं। यहां कुछ सेकंड रुककर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।

Advertisement

#3 बालासन सबसे पहले योगा मैट पर बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे माथे को जमीन पर टिका दें। इस स्थिति में दोनों हाथ सामने, माथा जमीन से टिका हुआ और छाती जांघों पर रहेगी। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहकर सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इसके बाद सांस लेते हुए धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यहां कुछ सेकंड रुककर फिर से इस योगासन का अभ्यास करें।

Advertisement