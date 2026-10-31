काली मिर्च के फायदे

काली मिर्च को जरूर बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े ये 5 फायदे

लेखन सयाली 11:57 am Oct 31, 202611:57 am

क्या है खबर?

दालचीनी, इलायची और लौंग आदि जैसे मसालों के साथ काली मिर्च भी भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। इसका उपयोग न केवल खाने में, बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। काली मिर्च में मौजूद गुण कई स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। आइए आज हम आपको काली मिर्च के सेवन से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे।