एक खास तरह का साग है क्लाइंबिंग वॉटल, इसके सेवन से होंगे ये स्वास्थ्य संबंधी लाभ

आपने सरसों, मेथी, सोया और बथुए जैसे साग तो कई दफा खाए होंगे। हालांकि, आज हम आपको पूर्वोत्तर भारत के एक खास साग के बारे में बताने वाले हैं। इसे क्लाइंबिंग वॉटल कहते हैं और यह चा-ओम (थाईलैंड) और खांगहु ( मिजोरम ) नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं, जिनसे सब्जियां, सूप और चटनी आदि बनाई जाती हैं। अगर आप इस सब्जी को अपने खान-पान का हिस्सा बनाएंगे तो आपको ये स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।

#1 सूजन को करता है कम पेट खराब होने और कुछ आम बीमारियों की वजह से अक्सर शरीर में सूजन आ जाती है। इस सूजन को कम करने के लिए आपको रोजाना क्लाइंबिंग वॉटल का सेवन करना चाहिए। इस साग में क्वेरसेटिन नाम की सामग्री पाई जाती है, जो अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जानी जाती है। इसकी मदद से ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो जाता है और पेट समेत अन्य अंगों की सूजन भी ठीक हो जाती है।

#2 पाचन में सहायक क्लाइंबिंग वॉटल को डाइट का हिस्सा बनाने का मुख्य फायदा यह है कि यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप इसे सूप या जूस आदि के रूप में पिएंगे तो आपके पेट का दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। इसके पत्तों का सेवन करने से गैस की समस्या का निवारण हो जाता है और खाना ठीक तरह से पचता है। इतना ही नहीं, इसे खाने से मल त्याग को बढ़ावा मिलता है और भूख बढ़ जाती है।

#3 अस्थमा के इलाज में मददगार दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में इस साग को अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के प्रबंधन में मदद के लिए पारंपरिक उपचारों में इसके तने का सेवन किया जाता है। इसके अलावा कई लोग इसका जूस पीना भी पसंद करते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। यह साग आमतौर पर एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, जो खांसी और बलगम जैसे श्वसन संबंधी लक्षणों को कम करता है।

#4 लिवर के लिए लाभदायक कुछ पशु अध्ययनों से पता चलता है कि क्लाइंबिंग वॉटल के अर्क से लिवर के कार्य को बेहतर किया जा सकता है। इसकी मदद से ऑक्सीडेटिव तनाव और लिपिड पेरोक्सीडेशन मार्करों को कम किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप लिवर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है और पाचन भी दुरुस्त रहता है। हालांकि, अभी तक इस विषय में कोई मानव नैदानिक ​​डाटा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए, मानव अध्ययनों के बाद ही ज्यादा जानकारी सामने आएगी।