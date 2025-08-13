बालों को स्वस्थ रखने में सहायक हैं ये 5 हेयर टोनर, घर पर ऐसे करें तैयार

आजकल बाजार में कई तरह के हेयर टोनर मौजूद हैं, जो बालों को प्राकृतिक रूप से रंगने का वादा करते हैं। हालांकि, इनमें मौजूद रसायन बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर मौजूद सामग्रियों से हेयर टोनर बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाए। इससे बाल स्वस्थ रहेंगे और प्राकृतिक चमक भी बरकरार रहेगी। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हेयर टोनर की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 चाय का हेयर टोनर चाय का हेयर टोनर बालों को गहरा रंग देने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में 2-3 चम्मच चायपत्ती डालकर उबालें, फिर इसे ठंडा करके बालों पर लगाएं और 30 मिनट के बाद शैंपू कर लें। चाय में मौजूद तत्व बालों को मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें चमकदार भी बनाते हैं। यह प्रक्रिया बालों की प्राकृतिक नमी को भी बनाए रखती है, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं।

#2 कॉफी का हेयर टोनर कॉफी हेयर टोनर भी बालों को गहरा रंग देने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में 2-3 चम्मच कॉफी पाउडर मिलाकर उबालें, फिर इसे ठंडा करके बालों पर लगाएं और 30 मिनट तक रहने दें। इसके बाद शैंपू कर लें। कॉफी बालों को मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें चमकदार भी बनाती है। यह प्रक्रिया बालों की प्राकृतिक नमी को भी बनाए रखती है, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं।

#3 गुड़हल का हेयर टोनर गुड़हल का फूल और पत्तियां भी हेयर टोनर के रूप में काम कर सकती हैं। इसके लिए गुड़हल की पत्तियों का रस निकालें और उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। अब इसे अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक रहने दें। इसके बाद शैंपू कर लें। गुड़हल में मौजूद फायदेमंद तत्व बालों को मजबूती देते हैं और उन्हें चमकदार बनाते हैं। यह प्रक्रिया बालों की प्राकृतिक नमी को भी बनाए रखती है।

#4 एलोवेरा जेल और नींबू का मिश्रण एलोवेरा जेल और नींबू का मिश्रण भी हेयर टोनर के रूप में काम कर सकता है। इसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने सिर पर लगाएं। 30 मिनट तक रहने दें, फिर शैंपू कर लें। एलोवेरा जेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को पोषण देते हैं, जबकि नींबू का रस उन्हें मजबूत बनाता है। यह मिश्रण बालों की प्राकृतिक नमी को भी बनाए रखता है, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं।