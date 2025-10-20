वजन घटाने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती हैं तो आज ही बदल लें ये आदतें

कई महिलाएं डाइटिंग और नियमित एक्सरसाइज करती हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हो पाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है उनकी रोजाना की अस्वास्थ्यकर आदतें। नाश्ता न करने और पर्याप्त नींद न लेने जैसी आदतें चयापचय को कमजोर कर देती हैं। इसके चलते वजन घटने के बजाय बढ़ने लगता है या जितना है उतना ही रह जाता है। वजन घटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन आदतों को आज ही बदलें।

#1 पर्याप्त नींद न लेना महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन वजन घटाने के लिए आराम बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप हार्मोन असंतुलन का शिकार हो जाएंगी। ऐसे में आपको बार-बार भूख लगती रहेगी, आपका पेट जल्दी नहीं भरेगा और चयापचय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे सोएं। इससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और अतिरिक्त वसा जमा नहीं होगी।

#2 प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन न करना वजन घटाने वाली डाइट में प्रोटीन और फाइबर जरूर शामिल होने चाहिए। ये तत्व पेट को देर तक भरा हुआ रखते हैं और ऊर्जा देने का काम करते हैं। प्रोटीन भूख कम करने और ज्यादा कैलोरी जलाने में मदद करता है। वहीं, फाइबर लालसा को कम करता है, पाचन को दुरुस्त रखता है और चयापचय का समर्थन करता है। इनका पर्याप्त सेवन न करने से वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है।

#3 नाश्ता स्किप करना ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि अगर वे नाश्ता नहीं करेंगी तो वे पतली हो जाएंगी। हालांकि, इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील होती है, जो पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह कुछ न खाने से बाद में आपको ज्यादा भूख लग सकती है। इससे बाद में ज्यादा खाने की संभावना बढ़ जाती है और लोग अस्वास्थ्यकर या जंक फूड का विकल्प चुन लेते हैं।

#4 तनाव में रहना महिलाओं पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि वे हर वक्त तनाव महसूस करती रहती हैं। यह भी वजन कम न कर पाने का एक मुख्य कारण हो सकता है। तनाव कोर्टिसोल को बढ़ाकर वजन घटाने में बाधा डाल सकता है, जिससे शरीर में वसा जमा होने लगती है। तनाव में रहने वाली महिलाएं बेहतर महसूस करने के लिए भूख से ज्यादा खा लेती हैं और अस्वास्थ्यकर व्यंजन का सेवन करने लगती हैं। इससे भी वजन बढ़ता है।