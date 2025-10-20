गद्दे को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द हो जाएगा साफ
क्या है खबर?
गद्दे पर सोने से आराम मिलता है, लेकिन यह भी गंदा हो जाता है। गद्दे पर पसीना, डैंड्रफ और अन्य गंदगी जमा हो जाती है, जो आपकी त्वचा और सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। हालांकि, गद्दे को साफ करना इतना आसान नहीं है। आइए आज हम आपको गद्दे की सफाई के लिए कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप कुछ ही मिनट में गद्दे को साफ कर सकते हैं।
#1
वैक्यूम का करें इस्तेमाल
गद्दे को साफ करने के लिए सबसे पहले वैक्यूम का इस्तेमाल करें। इससे गद्दे पर जमी धूल और गंदगी आसानी से निकल जाएगी। वैक्यूम को गद्दे पर हल्के हाथों से चलाएं ताकि गद्दा खराब न हो, खासतौर से गद्दे के किनारों और कोनों पर ध्यान दें क्योंकि यहां पर धूल और गंदगी ज्यादा जमा होती है। इस प्रक्रिया से गद्दे की सतह साफ हो जाएगी और यह लंबे समय तक सही रहेगा।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो गद्दे से बदबू हटाने और उसे ताजा बनाने में मदद करता है। इसके लिए गद्दे पर समान मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़कें और उसे कम से कम 15-20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद वैक्यूम से साफ कर लें। इससे गद्दे की बदबू दूर होगी और वह ताजगी भरा महसूस होगा। यह तरीका न केवल गद्दे को साफ करता है बल्कि उसे लंबे समय तक नया भी बनाए रखता है।
#3
लिक्विड साबुन का करें इस्तेमाल
अगर आपके गद्दे पर कोई दाग-धब्बे लगे हैं तो उसे साफ करने के लिए लिक्विड साबुन का इस्तेमाल करें। इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में लिक्विड साबुन मिलाकर दाग वाले हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। फिर साफ कपड़े या स्पंज से पोंछ लें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। इससे दाग पूरी तरह हट जाएगा और गद्दा पहले की तरह साफ हो जाएगा।
#4
नींबू के रस का करें इस्तेमाल
नींबू का रस एक प्राकृतिक सफाई का साधन है, जो गद्दे से जिद्दी दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालें और उसे दाग वाले हिस्से पर लगाएं। 5-10 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और गद्दा ताजगी भरा महसूस होगा। यह तरीका न केवल गद्दे को साफ करता है बल्कि उसे लंबे समय तक नया भी बनाए रखता है।
#5
धूप में सुखाएं
गद्दे को पूरी तरह साफ करने के बाद उसे धूप में सुखाना जरूरी है ताकि उसमें मौजूद नमी और बैक्टीरिया खत्म हो सकें। इसके लिए गद्दे को धूप वाली जगह पर रखें और उसे कम से कम 3-4 घंटे तक धूप में रखें। इससे आपका गद्दा न केवल साफ होगा बल्कि ताजगी भरा भी महसूस होगा और उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी। इस प्रक्रिया से आपका गद्दा लंबे समय तक नया जैसा रहेगा।