आपकी गर्ल्स नाइट को मजेदार बना देंगी ये 5 गतिविधियां, सभी दोस्तों का होगा मनोरंजन

थका देने वाले हफ्ते के बाद दोस्तों के साथ समय बिताया जाए तो दिल खुश हो जाता है। आजकल महिलाएं 'गर्ल्स नाइट' करना पसंद करती हैं, जिसमें सहेलियों के साथ रातभर मस्ती की जाती है। इस दौरान वे दिल खोलकर नाचती-गाती हैं और जिंदगी की फिक्र को भुला देती हैं। अगर आप भी गर्ल्स नाइट प्लान कर रही हैं तो ये मजेदार गतिविधियां जरूर करें। इनसे सभी का मनोरंजन होगा और आपको यह रात जीवनभर याद रहेगी।

#2 पिज्जा बनाएं और कैंडल लाइट डिनर करें अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पिज्जा बनाना भी एक शानदार अनुभव हो सकता है। सभी अपने एप्रन पहन लें और दिल, सितारे व फूलों जैसे सुंदर आकार वाला पिज्जा बेस बनाएं। अब इसके ऊपर सॉस, चीज और पसंद की टॉपिंग रखें। अपने पिज्जा को जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करें। अब इन्हें बेक करें और कैंडल लाइट डिनर का सेट-अप बनाएं। इस खूबसूरत माहौल के बीच बैठकर अपने बनाए हुए पिज्जा का आनंद लें।

#3 स्पा डेट का आयोजन करें रात को पजामों में एक आरामदायक स्पा डेट करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इससे न केवल दिनभर की थकान मिट जाएगी, बल्कि आप सुहानी यादें भी बना पाएंगी। सभी सहेलियां एक दूसरे को फेस पैक लगाएं और गर्म पानी में पैर डुबाकर बैठ जाएं। इस दौरान कोई धीमा गाना बजा लें और सुगंधित मोमबत्तियों के साथ आरामदायक माहौल बना लें। आखों पर ठंडे-ठंडे खीरे रखें और ठंडे पेय की चुस्कियां लेते हुए बातें करें।

#4 मिनी मूवी थिएटर तैयार करें गर्ल्स नाइट पर मूवी डेट का आयोजन करना एक बढ़िया निर्णय होगा। इसके लिए आप एक मिनी मूवी थिएटर तैयार कर सकती हैं। जमीन पर गद्दे बिछाएं और चादरों से एक किला बना लें। पूरे कमरे में फेरी लाइट लगाएं और प्रोजेक्टर पर अपनी पसंद की फिल्म चलाएं। एक स्नैक बार का भी इंतजाम करें, जिसमें पॉपकॉर्न, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जैसे नाश्ते रखे हों। सभी सहेलियां आराम से लेटकर फिल्म का आनंद लें।