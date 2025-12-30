2026 के लिए 'विजन बोर्ड' बनाना चाहते हैं? जानिए इसका सही तरीका

नया साल नई शुरुआत का समय होता है। यह वह वक्त होता है जब महज तारीख नहीं बदलती, बल्कि लोगों के लक्ष्य भी बदल जाते हैं। हर कोई साल की शुरुआत में नए सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का संकल्प लेता है। हालांकि, उन सपनों को याद रखने के लिए विजन बोर्ड बनाया जाता है। इसको बनाने से आपको अपने सभी लक्ष्य रोजाना दिखेंगे और आप उन्हें 2026 के अंत तक पूरा करने में सफल हो पाएंगे।

विजन बोर्ड क्या होता है विजन बोर्ड? विजन बोर्ड बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह होता क्या है। यह लक्ष्यों का एक बोर्ड होता है, जो लोगों को अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए काम करने में मदद करता है। यह तस्वीरों, विचारों और संदेशों का एक कोलाज होता है, जो आपके सपनों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं को व्यवस्थित करता है। यह जीवन में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेरित करने वाला रोडमैप है।

#1 अपने लक्ष्य तय करें विजन बोर्ड बनाने के लिए पहले अपने लक्ष्य तय करें। एक कागज और कलम लेकर बैठ जाएं और हर उस लक्ष्य या सपने को लिखें, जिसे आप 2026 में पूरा करना चाहते हैं। ये लक्ष्य आपके निजी जीवन, करियर, शौक या किसी भी चीज से जुड़े हो सकते हैं। आसानी के लिए आप हर श्रेणी के एक या 2 लक्ष्य तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय ट्रिप पर जाना, फिट होना, सगाई करना या पैसे कमाना आदि।

#2 थीम चुनें और तस्वीरें ढूंढें एक बार जब आपको समझ आ जाए कि आप 2026 में क्या-क्या प्राप्त करना चाहते हैं तो बोर्ड बनाने की तैयारी करें। आपको जिस रंग ने 2025 में सबसे ज्यादा आकर्षित किया हो उसी रंग का विजन बोर्ड बनाएं। यह रंग सफलता की चाबी हो सकता है। रंग और थीम तय करने के बाद इंटरनेट का सहारा लें और अपने सपनों को दर्शाने वाली तस्वीरें डाउनलोड करें। इन्हें प्रिंट करवाएं और पत्रिकाओं से भी अपनी पसंद की तस्वीरें काट लें।

#3 बोर्ड बनाएं और तस्वीरें चिपकाएं बोर्ड के बैकग्राउंड यानि बेस के लिए आप दफ्ती या लकड़ी ले सकते हैं। इसे अपनी पसंद के आकार में काटें और ऊपर से सफेद कागज चढ़ा दें। अब इस पर पहले सभी तस्वीरों को अपनी पसंद के मुताबिक अरेंज करें। जब आप अरेंजमेंट से खुश हों तो उन्हें एक-एक करके चिपकाना शुरू करें। इसके लिए आप गोंद या ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी तस्वीरें सीधी लगी हों। इसमें अपनी रचनात्मकता दिखाएं।