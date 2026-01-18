लहसुन की खीर से लेकर निमोना तक, ये हैं सर्दियों के 5 कम लोकप्रिय व्यंजन

सर्दियों में लड्डू, चिक्की और गजक जैसे पकवानों का तो सभी आनंद लेते हैं। हालांकि, भारत में इस मौसम के दौरान कई ऐसे व्यंजन भी खाए जाते थे, जो आज गुमनाम हैं। आज हम आपको ऐसे ही पकवानों के बारे में बताने वाले हैं। ये व्यंजन कभी लोगों की पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इन्हें खान-पान का हिस्सा बनाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इनका स्वाद भी बेहतरीन होता है।

#1 राब राब एक किस्म का पेय या दलिया होती है, जो खास तौर से गुजरात और राजस्थान में बनाई जाती है। इसे सर्दियों में गर्माहट पाने और सर्दी-जुखाम से लड़ने के लिए पिया जाता है। इसे आमतौर पर बाजरे या गेहूं के आटे और घी से बनाया जाता है और पानी, दूध या छाछ मिलाकर पतला किया जाता है। मीठे राब में गुड़ मिलाया जाता है और नमकीन राब में अजवाइन और अदरक का पाउडर जैसे मसाले शामिल किए जाते हैं।

#2 लहसुन की खीर आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन लहसुन से भी खीर बनती है। यह अवधी खान-पान की अनोखी मिठाई है, जिसे बेनामी खीर भी कहते हैं। अवधी खानसामे इस खीर में छुपाकर लहसुन मिलाया करते थे, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। इसकी रेसिपी में लहसुन को दूध, मेवे और चीनी के साथ मिलाकर मलाईदार खीर तैयार की जाती है। इसे बनाते समय लहसुन को कई बार सिरके या फिटकरी के पानी में उबाला जाता है, ताकि उसका तीखापन कम हो जाए।

#3 अवारेकलू सारू सर्दियां आते ही कर्नाटक के घरों में एक खास पकवान बनता है, जिसे अवारेकलू सारू कहते हैं। इसे फली की दाल से बनाया जाता है और रसम की तरह पकाया जाता है। इसमें नारियल और जीरा, धनिया, इलायची, लौंग, मिर्च, अदरक व लहसुन जैसे मसाले भी शामिल किए जाते हैं। ये सभी सामग्रियां शरीर को गर्म रखती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती हैं। यह चावल, रागी मुड्डे या रोटी के साथ खाया जाता है।

#4 मटर का निमोना उत्तर प्रदेश में मटर का निमोना खाए बिना सर्दियों का असली मजा नहीं आता। यह एक तरह की सब्जी होती है, जिसे लोग चावल या रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। इसके लिए हरी मटर को उबालकर पीस लिया जाता है और पानी व मसालों के साथ धीरे-धीरे पकाया जाता है। इसमें आलू भी शामिल किए जाते हैं और ऊपर से जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है।