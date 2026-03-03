गर्मियों के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, रहेंगे हाइड्रेटेड

गर्मियों के दौरान हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना और ऊर्जा बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए खान-पान का ध्यान रखना भी अहम है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान फायदेमंद हो सकता है और कुछ से बचना चाहिए।

#1 गर्मियों के दौरान तरबूज का करें सेवन तरबूज गर्मियों का सबसे लोकप्रिय फल है, जो 90 प्रतिशत पानी से बना होता है। इसमें विटामिन-C, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और ठंडक प्रदान करते हैं। इसका सेवन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है, जिससे थकान कम होती है और ऊर्जा मिलती है। तरबूज में लाइकोपीन नामक एंटी-ऑक्सीडेंट भी होता है, जो त्वचा को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है।

#2 खीरा भी है शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक खीरा भी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन सब्जी है, जिसमें 95 प्रतिशत पानी होता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और पोटैशियम होता है, जो त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। खीरा खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रहता है, जिससे थकान कम होती है और ऊर्जा मिलती है। खीरे का सेवन सलाद या जूस के रूप में किया जा सकता है, जिससे इसका पूरा पोषण मूल्य मिल सकता है।

Advertisement

#3 दही का करें सेवन दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और आंत की सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। दही में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन-B2 भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा दही का सेवन शरीर को ठंडक देता है और गर्मियों में होने वाली कई बीमारियों से बचाव करता है।

Advertisement

#4 प्राकृतिक पेय है नारियल पानी नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जिसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और हाइड्रेट रखता है। इसमें कम कैलोरी होती हैं इसलिए यह वजन घटाने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प है। नारियल पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रहता है, जिससे थकान कम होती है और ऊर्जा मिलती है। इसे ताजे नारियल से ही पीना सबसे अच्छा होता है।