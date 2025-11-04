सेब से बनाई जा सकती हैं 5 तरह की लजीज चटनी, इनकी रेसिपी भी है आसान

सेब से केवल जूस ही नहीं, बल्कि कई तरह की चटनी भी बनाई जा सकती हैं। ये न केवल भोजन को एक नया स्वाद देती हैं, बल्कि इस फल के पोषण भी प्रदान करती हैं। आज के लेख में हम आपको 5 तरह की सेब की चटनी की रेसिपी बताएंगे। इन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और रोजमर्रा के खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। इनको आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

#1 सेब की मीठी चटनी सेब की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और उसे पैन में डालें। इसमें थोड़ी चीनी, नींबू का रस, अदरक का रस और दालचीनी पाउडर डालें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक की सेब नरम न हो जाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके पीस लें और फिर इसे किसी बंद डिब्बे में भरकर रखें। यह चटनी कई दिनों तक फ्रिज में रखी जा सकती है।

#2 सेब की तीखी चटनी सेब की तीखी चटनी बनाने के लिए सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। यह चटनी रोटी या पराठे के साथ खाई जा सकती है। साथ ही इसे दाल चावल के साथ भी खाया जा सकता है।

#3 सेब की मिर्ची वाली चटनी सेब की मिर्ची वाली चटनी बनाने के लिए सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इसे पैन में डालें और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और अदरक भी भूनें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक और पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। यह चटनी खान-पान में तीखा स्वाद जोड़ देगी।

#4 सेब की करी पत्ते वाली चटनी सेब की करी पत्ते वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और छील लें। उसे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और करी पत्ता के साथ पकाएं। अब इस मिश्रण में नमक, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सब्जियां नरम हो जाएं और अच्छी खुशबु आने लगे। यह चटनी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ बहुत अच्छी लगेगी।