खाने की 5 ऐसी पौष्टिक चीजें, जो असल में हो सकती हैं हानिकारक 

अक्सर हम सुनते हैं कि खान-पान का सीधा संबंध सेहत से होता है। अगर आप खान-पान में सतर्क रहते हैं तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हालांकि, कई ऐसे खाने के सामान हैं, जिन्हें लोग सेहतमंद मानते हैं, लेकिन असल में वो अस्वास्थ्यकर भी हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें हम अक्सर सेहत के लिए अच्छा मान लेते हैं।

#1 ओट्स अगर आप सोचते हैं कि सुबह के नाश्ते में ओट्स शामिल करने से आप फिट और स्वस्थ रह सकते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल, ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। अगर आप वजन कम करने के लिए ओट्स का सेवन कर रहे हैं तो इसमें मौजूद फाइबर आपके पेट को भर नहीं पाएगा। इस वजह से आप ज्यादा खा सकते हैं। ओट्स को अन्य पोषक तत्वों से भरपूर चीजों के साथ में खाएं।

#2 भूरे चावल भूरे चावल को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि, सफेद चावल की तुलना में भूरे चावल में पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। भूरे चावल में फाइबर तो अधिक होता है, लेकिन इसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों की मात्रा सफेद चावलों से ज्यादा नहीं होती। इस वजह से सफेद चावलों को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप वजन घटाने के लिए भूरे चावल खा रहे हैं तो यह ध्यान देने वाली बात है।

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#3 पीनट बटर मूंगफली का मक्खन यानी पीनट बटर का इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। आप इसे ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या फिर स्मूदी में मिलाकर पी सकते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि मूंगफली के मक्खन में नुकसानदायक चर्बी न हो, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए, नुकसानदायक चर्बी वाले मूंगफली के मक्खन का सेवन करने से बचें। इसके अलावा मूंगफली के मक्खन में चीनी भी शामिल नहीं होनी चाहिए।

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#4 पास्ता पास्ता को भी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें भी पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम होती है। पास्ता की बनावट और स्वाद को देखते हुए इसे सेहत के लिए अच्छा मान लिया जाता है, लेकिन पास्ता में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें मैदा भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे वजन बढ़ने का कारण बना सकता है। अगर आप वजन घटाने के लिए पास्ता खाते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा।