बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तृप्ति डिमरी से लें ये फैशन टिप्स, लगेंगी बेहद खूबसूरत
क्या है खबर?
बॉलीवुड की अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने अपने अभिनय के साथ-साथ अपने फैशन से भी सबको प्रभावित किया है। उनके कपड़ों में पश्चिमी प्रभाव और आराम का मेल मिलता है और उन्हें बोल्ड अंदाज वाले आउटफिट पसंद आते हैं। तृप्ति का हर लुक कुछ खास होता है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आइए आज हम आपको तृप्ति के 5 फैशन टिप्स बताते हैं, जो आपकी स्टाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
रंगों का सही चयन करें
तृप्ति हमेशा उन रंगों वाले कपड़ों का चयन करती हैं, जो उनकी त्वचा पर अच्छे लगें। वह ज्यादातर गहरे रंगों वाले कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो उनके चेहरे पर निखार लाते हैं। इनमें काले, गहरे नीले और लाल आदि रंग शामिल हैं। इसके अलावा तृप्ति सफेद और बेज जैसे हल्के रंगों वाले कपड़ों को भी बेहतरीन तरीके से स्टाइल करती हैं। अगर आप भी अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं अपने कलर पैलेट के हिसाब से कपड़े चुनें।
#2
आरामदायक कपड़े चुनें
तृप्ति हमेशा आरामदायक कपड़े पहनती हैं, चाहे वह साड़ी हो या कुर्ती। उनका मानना है कि आरामदायक कपड़े पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर मौके पर बेहतरीन दिख सकते हैं। तृप्ति आम दिनों में टॉप, कुर्ती, जींस और ड्रेस पहनी दिखाई देती हैं। वहीं, खास मौकों पर भी वह आरामदायक स्टाइल वाले कपड़े ही चुनती हैं। आपको भी हर मौके के लिए आरामदायक, लेकिन स्टाइलिश कपड़े ही चुनने चाहिए।
#3
पारंपरिक और आधुनिक का मेल करें
तृप्ति अपने हर लुक में पारंपरिक और नए जमाने के फैशन का बेहतरीन मेल बैठाती हैं। वे साड़ी के साथ आधुनिक ब्लाउज या कुर्ती के साथ जींस पहनती हैं, जिससे उनका लुक खास बनता है। आप भी अपने पारंपरिक कपड़ों में थोड़ा बदलाव करके उन्हें नया रूप दे सकती हैं। वह अलग-अलग स्टाइल वाली ड्रेस भी पहनना पसंद करती हैं, जो उन्हें अलग लुक देती हैं। इस सुझाव को अपनाकर आपका हर लुक कमाल का लगेगा।
#4
सही गहने पहनें
गहने हर लुक को पूरा करते हैं, जो तृप्ति के स्टाइल का अहम हिस्सा रहते हैं। वह अक्सर अपनी साड़ियों या कुर्तियों के साथ छोटे-छोटे झुमके पहनती हैं या पतली चेन भी कैरी करती हैं। इसके अलावा वे हाथों में चूड़ियां और गहने भी पहनती हैं, जो उन्हें बेहद आकर्षक बनाते हैं। अगर आप भी अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं तो सही गहनों का चयन करें और उन्हें सही कपड़ों के साथ पहनें।
#5
हेयर स्टाइल पर ध्यान दें
हेयर स्टाइल भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करती है, यह बात तृप्ति बखूबी समझती हैं। वह अक्सर अपने बालों को खुला रखती हैं या कल्चर लगाकर रखना पसंद करती हैं। इससे उनका चेहरा साफ-सुथरा दिखता है और वह आकर्षक नजर आती हैं। इसके अलावा तृप्ति कई बार आगे के बालों को ट्विस्ट करके भी बांधती हैं या जूड़ा बना लेती हैं। इन फैशन टिप्स को अपनाकर आप भी तृप्ति की तरह स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी दिख सकती हैं।