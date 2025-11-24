रणवीर सिंह जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं? उनसे लें ये 5 फैशन सबक
बॉलीवुड के 'बाजीराव' रणवीर सिंह जब से इंडस्ट्री में आए हैं तभी से सबके चहीते बन गए हैं। उनका शानदार अभिनय, बोल्ड अंदाज, फिल्मों का चुनाव और स्वाभाव उन्हें सबसे खास बनाता है। हालांकि, रणवीर का स्टाइल उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग करता है, जो काबिले तारीफ है। वह हर लुक में हैंडसम दिखते हैं, फिर चाहे उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने हों या पश्चिमी। आप रणवीर के ये फैशन टिप्स अपनाकर स्टाइलिश दिख सकते हैं।
#1
जीवंत रंगों का चुनाव करें
रणवीर भीड़ से अलग इसलिए नजर आते हैं, क्योंकि वह जीवंत रंगों वाले कपड़ों को सही तरीके से स्टाइल करते हैं। उनके स्टाइल में जुगनू, चटक गुलाबी, पीले और नारंगी जैसे चमकदार रंग शामिल होते हैं। उन्हें एक ही टोन वाले अलग-अलग रंगों को पेयर करना पसंद है, लेकिन कई बार वह बिलकुल अलग रंगों को मिलाकर भी आउटफिट बनाते हैं। ऐसा करके वह अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व को दर्शा पाते हैं और आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं।
#2
अलग परिधान पहनने से न कतराएं
रणवीर अपने अतरंगी कपड़ों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वह लंबी स्कर्ट पहने नजर आते हैं तो कभी बेहद चौड़ी पैंट स्टाइल कर लेते हैं। भले ही लोगों को उनका यह स्टाइल समझ न आता हो, लेकिन वह इन कपड़ों को हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कैरी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रणवीर जैसे दिखें तो अलग परिधानों के साथ प्रयोग करने से न कतराएं और उन्हें बिना झिझक के कैरी करें।
#3
फ्यूजन वाले पारंपरिक परिधान चुनें
रणवीर के पारंपरिक लुक लाखों पुरुषों की प्रेरणा रहते हैं। वह अक्सर पश्चिमी कपड़ों के साथ पारंपरिक परिधानों का मेल बैठकर फ्यूजन लुक बनाते हैं। उन्हें सिल्क और मलमल जैसे फैब्रिक वाले कुर्ते, धोती और शेरवानियां पहनना पसंद है। इन परिधानों को वह पश्चिमी बॉम्बर जैकेट, ब्लेजर, वाइड लेग पैंट और डबल ब्रेस्टेड कोट के साथ पेयर करते हैं। आप भी इंडो-वेस्टर्न लुक पाने के लिए रणवीर के आउटफिट से प्रेरित हो सकते हैं।
#4
एक्सेसरीज जरूर पहनें
रणवीर का कोई भी लुक बिना एक्सेसरीज के पूरा नहीं होता है। वह अपने आउटफिट के अनुसार गहनों और अन्य एक्सेसरीज का चुनाव करते हैं, ताकि वह सबसे खास दिख सकें। रणवीर के ज्यादातर लुक्स में आपको धूप के चश्मे जरूर नजर आएंगे, जो लाल, नारंगी और काले जैसे बोल्ड रंगों वाले होते हैं। इसके अलावा उन्हें सोने और चांदी की चेन पहनना भी पसंद है। रणवीर हाथों में कड़ा, घड़ी और ब्रेसलेट पहनें नजर आते हैं।
#5
अलग-अलग प्रिंट और फैब्रिक को मिलाएं
रणवीर जैसा लुक पाने के लिए आपको अलग-अलग प्रिंट और फैब्रिक को मिलाने की समझ होनी चाहिए। वह अक्सर बोल्ड प्रिंट वाले कपड़े पहनते हैं और उन्हें अन्य प्रिंट के साथ पेयर करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए चीता प्रिंट के साथ तेंदुआ प्रिंट और पोल्का डॉट्स के साथ धारियों वाला प्रिंट। इसके अलावा वह विभिन्न प्रकार के फैब्रिक के साथ भी प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि सैटिन शर्ट के साथ लिनन पैंट आदि।