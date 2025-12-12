प्राचीन मिस्र के इन 4 मेकअप ट्रेंड को एक बार आजमाकर देखें, आप लगेंगी बेहतरीन

प्राचीन मिस्र का मेकअप न केवल सुंदरता बढ़ाने का एक तरीका था, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। उस समय की महिलाएं अपने मेकअप के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति, धार्मिक आस्था और पहचान को दर्शाती थीं। आज के समय में भी ये प्राचीन मेकअप ट्रेंड अपनाकर आप अपने लुक को खास बना सकती हैं। आइए आज हम आपको प्राचीन मिस्र के 4 प्रचिलित मेकअप टिप्स बताते हैं।

#1 आंखों की सजावट के लिए काजल प्राचीन मिस्र की महिलाएं आंखों को काजल से सजाना पसंद करती थीं। यह न केवल उनकी आंखों को आकर्षक बनाता था, बल्कि उन्हें सूरज की किरणों से बचाने में भी मदद करता था। आजकल भी काजल का उपयोग आंखों को काला, बड़ा और सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। काजल में मौजूद प्राकृतिक तत्व आंखों की सुरक्षा भी करते हैं। आपके मेकअप रूटीन में यह उत्पाद जरूर शामिल होना चाहिए।

#2 होंठों की लाली के लिए प्राकृतिक रंग प्राचीन मिस्र की महिलाएं अपने होंठों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया करती थीं। वे लाल, गुलाबी और अलग-अलग रंगों का चयन करती थीं, जो उनके चेहरे पर चमक लाते थे। ये सभी रंग प्राकृतिक स्त्रोतों से पाए जाते थे, जैसे कि फूल, चुकंदर और केसर आदि। आप भी प्राकृतिक लाली पाने के लिए ऐसे रंग होंठों पर लगा सकती हैं। इन रंगों से होंठ आकर्षक दिखेंगे और रसायनों से सुरक्षित भी रहेंगे।

#3 चेहरे की चमक के लिए नुस्खे प्राचीन मिस्र की महिलाएं अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए तेलों और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करती थीं। वे जैतून के तेल, नारियल के तेल और गुलाब जल जैसी चीजों का प्रयोग करती थीं। इनकी मदद से त्वचा को नमी मिलती है और वह अंदरूनी तौर पर चमकदार नजर आती है। आप भी इन नुस्खों का पालन करके अपनी त्वचा को खूबसूरत बना सकती हैं और बेदाग रख सकती हैं।

