हर महिला को पता होने चाहिए ये 5 आइब्रो हैक्स, आसानी से बनेंगी खूबसूरत

आइब्रो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में बहुत अहम होती हैं। हालांकि, कई महिलाएं इन्हें सही तरीके से नहीं बना पाती हैं। आइब्रो बनाते समय छोटी-छोटी गलतियां चेहरे के लुक को बिगाड़ सकती हैं। आइब्रो के लिए कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप अपने लुक को निखार सकती हैं। आइब्रो बनाने के लिए ये तरीके आपके काम आएंगे और आपको बेहतरीन लुक देंगे। आइए आज इन्हीं तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 आंखों के ऊपर के हिस्से पर बेस लगाएं आइब्रो बनाने से पहले आंखों के ऊपर के हिस्से पर बेस लगाएं। यह आपके आईलिड्स पर एक आधार तैयार करेगा और आइब्रो के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल या पाउडर को लंबे समय तक टिकाए रखेगा। इससे आपकी आइब्रो पूरे दिन एक जैसी दिखेंगी और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस लगाने से आइब्रो बनाने का अनुभव भी बेहतर होगा और आपका मेकअप ज्यादा साफ-सुथरा दिखेगा। यह एक सरल लेकिन असरदार तरीका है।

#2 सही रंग की पेंसिल या पाउडर का चयन करें आइब्रो बनाने के लिए सही रंग की पेंसिल या पाउडर चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल काले हैं तो भूरे रंग की पेंसिल या पाउडर का चयन करें। यह आपके चेहरे पर प्राकृतिक लुक देगा और आपकी आइब्रो को भी नेचुरल दिखाएगा। अगर आपके बाल हल्के भूरे या सुनहरे हैं तो हल्के भूरे रंग की पेंसिल या पाउडर का उपयोग करें। इससे आपकी आइब्रो अधिक संतुलित और आकर्षक दिखेंगी।

#3 ब्रश का इस्तेमाल करें आइब्रो बनाने के बाद एक साफ ब्रश का उपयोग करें ताकि पेंसिल या पाउडर अच्छी तरह से फैल जाए और कोई भी असमानता न दिखे। ब्रश से आइब्रो को हल्का सा कंघी करें ताकि वे अधिक प्राकृतिक दिखें और कोई भी अतिरिक्त पदार्थ हट जाए। यह न केवल आपकी आइब्रो को व्यवस्थित रखेगा बल्कि उन्हें एक पेशेवर लुक भी देगा। इससे आपकी आइब्रो पूरी तरह से सेट हो जाएंगी और आपका चेहरा अधिक निखरा हुआ लगेगा।

#4 कंसीलर का करें इस्तेमाल अगर आपकी आइब्रो बनाते समय गलती से कहीं थोड़ा सा फैल गया हो तो घबराएं नहीं। एक पतली ब्रश पर थोड़ा सा कंसीलर लगाकर उसे फैलाएं। यह न केवल गलतियों को छिपाएगा बल्कि आपकी आइब्रो को भी साफ और स्पष्ट दिखाएगा। कंसीलर से आइब्रो का आकार भी बेहतर दिखेगा और यह आपके चेहरे पर एक पेशेवर लुक देगा। इससे आपकी आइब्रो अधिक आकर्षक और संतुलित दिखेंगी, जिससे आपका पूरा लुक निखर उठेगा।