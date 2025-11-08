चीला और ब्रेड से मन भर गया है? नाश्ते में बना सकते हैं ये विदेशी व्यंजन

सुबह का नाश्ता सबसे अहम मील होती है, जो दिनभर आपको ऊर्जावान बनाए रखती है। हालांकि, रोजाना भारतीय नाश्ते खा-खा के मन ऊबने लग जाता है। ऐसे में दिल करता है कि कुछ नया आजमाया जाए। अगर आप भी रोज-रोज पराठे, ब्रेड और चीला आदि खा-खा कर थक गए हैं तो नाश्ते के लिए ये विदेशी व्यंजन बनाएं। ये आपको पोषण तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही इनकी रेसिपी भी बहुत आसान होगी।

#1 बेगल और क्रीम चीज आप नाश्ते में एक खास तरह की ब्रेड का सेवन कर सकते हैं, जिसे बेगल कहा जाता है। यह पोलैंड की पारंपरिक ब्रेड है, जो डोनट जैसी दिखती है और नमकीन होती है। इस ब्रेड को पहले उबाला जाता है और उसके बाद ओवन में बेक किया जाता है। इस ब्रेड के बीच में क्रीम चीज लगाएं और ऊपर से अपनी पसंद की सीजनिंग छिड़क कर आनंद लें। यह नाश्ता दुनियाभर के लोगों का पसंदीदा बन गया है।

#2 एसाई बाउल अगर आप नाश्ते में कुछ हल्का खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए एसाई बाउल का विकल्प अच्छा रहेगा। यह ब्राजील के खान-पान का हिस्सा है, लेकिन अब हर जगह मशहूर हो गया है। इसे बनाने के लिए एसाई फल को पीस कर उसकी प्यूरी तैयार की जाती है। इसके बाद इसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और संतरा आदि जैसे मौसमी फल काट कर डाले जाते हैं। ऊपर से बीज, मेवे, दही, घिसा नारियल और ग्रेनोला आदि डाला जाता है।

#3 स्ट्रॉबेरी पैनकेक पश्चिमी देशों में पैनकेक चाव से खाए जाते हैं, जिन्हें आप भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी पैनकेक बनाने के लिए आपको स्ट्राॅबेरी, ब्राउन शुगर, मैदा, चीनी, दूध, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मक्खन और वनीला का अर्क चाहिए होगा। एक मिक्सी में मक्खन के अलावा सभी अन्य सामग्रियों को डालकर पीस लें। अब एक नॉन-स्टिक तवे को गर्म करके उस पर मक्खन डालें और पैनकेक का बैटर फैलाएं। उन्हें दोनों तरफ से पकाएं और स्ट्रॉबेरी से सजाकर परोसें।

#4 फ्रेंच टोस्ट अगर आप बची हुई ब्रेड से कुछ मीठा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो फ्रेंच टोस्ट चुनें। इसके लिए एक कटोरे में दूध, बेकिंग पाउडर, चीनी और वेनीला के अर्क को मिलाएं। अब इस मिश्रण के आधे भाग को एक बेकिंग ट्रे पर डाल दें। इसपर ब्रेड की स्लाइस रखें और उनके बीच में चॉकलेट के टुकड़े रखें। चॉकलेट रखने के बाद और ब्रेड रखें और बचा हुआ मिश्रण भी डाल दें। इसे ओवन में बेक करें और खाएं।