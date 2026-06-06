ट्रेकिंग की तैयारी के लिए एक्सरसाइज

ट्रेकिंग के लिए तैयारी करनी है? इन 5 एक्सरसाइज को 3 हफ्ते पहले से करें शुरू

लेखन सयाली 09:51 am Jun 06, 202609:51 am

क्या है खबर?

ट्रेकिंग एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपको प्रकृति के करीब लेकर जाती है। हालांकि, इसके लिए शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। अगर आप ट्रेकिंग पर जाने वाले हैं तो आपको 3 हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो ट्रेकिंग से 3 हफ्ते पहले आपको करनी चाहिए। इनसे आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी और आप ट्रेकिंग के लिए असल में तैयार हो सकेंगे।