ट्रेकिंग के लिए तैयारी करनी है? इन 5 एक्सरसाइज को 3 हफ्ते पहले से करें शुरू
क्या है खबर?
ट्रेकिंग एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपको प्रकृति के करीब लेकर जाती है। हालांकि, इसके लिए शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। अगर आप ट्रेकिंग पर जाने वाले हैं तो आपको 3 हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो ट्रेकिंग से 3 हफ्ते पहले आपको करनी चाहिए। इनसे आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी और आप ट्रेकिंग के लिए असल में तैयार हो सकेंगे।
#1
रोजाना दौड़ें
ट्रेकिंग के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है। यह आपकी सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक दौड़ें। शुरुआत में धीमे दौड़ें और धीरे-धीरे अपनी गति बढ़ाएं। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और दिल की धड़कन भी सही रहेगी। दौड़ते समय ध्यान रखें कि आपकी सांसें सामान्य हों और आप आराम से दौड़ सकें। इससे आपका शरीर ट्रेकिंग के लिए तैयार होगा और आप ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे।
#2
सीढ़ियां चढ़ें-उतरें
सीढ़ियां चढ़ना-उतरना भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपकी पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और संतुलन सुधारती है। अगर आपके पास सीढ़ियां नहीं हैं तो आप कोई भी ऊंची जगह, जैसे पार्किंग या ढलान का उपयोग कर सकते हैं। रोजाना 10-15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ें और उतरें। इससे आपके घुटनों और टखनों की ताकत बढ़ेगी और आप ट्रेकिंग के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज से आपकी सहनशक्ति भी बढ़ेगी।
#3
लंज करें
लंज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों, कूल्हों और पीठ को मजबूत बना सकती है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाएं और घुटने मोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे खींचें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहें, फिर दूसरे पैर से यही प्रक्रिया दोहराएं। रोजाना 10-15 मिनट तक लंज करें। इससे आपके शरीर का संतुलन बेहतर होगा और आप ट्रेकिंग के लिए तैयार हो सकेंगे।
#4
प्लैंक करें
प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को टोन करती है और कोर ताकत बढ़ाती है। इसके लिए जमीन पर पेट के बल लेटकर अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें और पंजों पर खड़े होकर शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में 30 सेकंड से एक मिनट तक रहें। रोजाना 5-10 बार प्लैंक करें। इससे आपकी पीठ, पेट और हाथ-पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जो ट्रेकिंग के लिए जरूरी हैं।
#5
धीमे दौड़ें
धीमे दौड़ना एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपनी सहनशक्ति बढ़ा सकते हैं। सुबह-सुबह या शाम को धीमी गति से दौड़ें, ताकि आपका दिल मजबूत हो सके। ऐसा करने से आप एक अच्छी गति पा लेंगे और ट्रेकिंग करते समय आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 5 सरल लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज को अपनाकर आप ट्रेकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं।