आपकी रोजमर्रा की ये 5 आदतें धीरे-धीरे दांतों को बना देंगी कमजोर, आज ही बदलें

दांतों की समस्याएं भारत के सभी उम्र के लोगों में आम होती जा रही हैं। युवाओं को भी दांत में सड़न, दर्द और संवेदनशीलता की शिकायतें होने लगी हैं। इसका कारण केवल खान-पान ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतें भी हो सकती हैं। आज हम आपको 5 ऐसी आम आदतों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से दांतों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और वे धीरे-धीरे कमजोर होते जाते हैं।

#1 तेज-तेज दांत ब्रश करना कई लोग मानते हैं कि तेज-तेज ब्रश करने से दांत जल्दी साफ हो जाते हैं। हालांकि, यह आदत दांतों को कमजोर बना देती है और दर्द का कारण बनती है। सख्त ब्रिसल्स वाले ब्रश से जल्दी-जल्दी ब्रश करने से समय के साथ दांतों का इनेमल घिस जाता है। घिसा हुआ इनेमल कम सुरक्षा देता है, जिससे दांतों में सड़न होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे मसूड़े भी सिकुड़ने लगते हैं, जिससे मसूड़ों की बीमारियां भी होती हैं।

#2 पानी कम पीना डिहाइड्रेशन की वजह से भी दांतों और मसूड़ों को काफी नुकसान हो सकता है। पानी की कमी से लार कम बनती है, जो बैक्टीरिया और कैविटी को मिटाने के लिए जरूरी होती है। लार दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी मिनरल भी प्रदान करती है। इसकी कमी से मुंह सूख जाता है, दांतों को पोषण नहीं मिलता और बैक्टीरिया भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे में दांत सड़ सकते हैं और मुंह से हर वक्त बदबू आ सकती है।

#3 मीठी और एसिडिक चीजें खाना सभी जानते हैं कि खान-पान का दांतों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपकी डाइट में ज्यादा मीठी और एसिडिक चीजें शामिल हैं तो आपके दांत जरूर कमजोर हो जाएंगे। खट्टे फल, सोडा युक्त पेय, कॉफी और ज्यादा मीठे व्यंजनों का सेवन आज ही कम कर दें। ये खाद्य पदार्थ इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे बहाल नहीं होने देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है।

#4 सख्त चीजें चबाना अगर आप रोजाना सख्त खाद्य पदार्थ चबाएंगे तो आपके दांत बेहद कमजोर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान बर्फ खाने से होता है, जो सबसे सख्त पदार्थों में से एक है। इसके अलावा सख्त कैंडी भी दांतों में कैविटी का कारण बनती है। अगर आप तनाव की वजह से पेंसिल और पेन आदि चबाने लगते हैं तो भी आपके दांतों का इनेमल घिस सकता है। इसके अलावा नाखून खाने की आदत भी दांतों को कमजोर करती है।