घर में 10,000 कदम पूरे करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

रोजाना 10,000 कदम चलना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको ताजगी देता है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते या समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो घर के अंदर ही यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आप घर के अंदर कैसे 10,000 कदम पूरे कर सकते हैं।

#1 सीढ़ियों का उपयोग करें अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनका उपयोग करें। सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना एक बेहतरीन व्यायाम है, जो आपके पैरों को मजबूत बनाता है और दिल की सेहत को भी सुधारता है। रोजाना कुछ मिनट ही सही, लेकिन सीढ़ियों पर जरूर जाएं। इससे न केवल आपका कदमों का लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि आप ऊर्जा से भी भरे रहेंगे और आपका मूड भी अच्छा रहेगा।

#2 रसोई में घूमे रसोई में खाना बनाते समय भी आप अपने कदमों का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। सब्जियां काटते समय, मसाले ढूंढते समय या बर्तन धोते समय थोड़ा इधर-उधर जरूर चलें। इससे आपके कदमों की गिनती बढ़ती रहेगी और आप बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा रसोई में कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को ऊपर-नीचे करना, पैरों को थोड़ा-थोड़ा घुमाना आदि।

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#3 टीवी देखते हुए चलें अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम चुनें, जिससे आपका ध्यान बंटे और आपको ज्यादा बैठने का मन न हो। बीच-बीच में विज्ञापन आते रहते हैं, जब विज्ञापन आएं तब आप अपने कमरे में इधर-उधर थोड़ी देर जरूर चलें। इससे न केवल आपका कदमों का लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि आप टीवी देखने का मजा भी ले सकेंगे और एक साथ कई काम कर सकेंगे।

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#4 गार्डन या बालकनी में टहलें अगर आपके पास गार्डन या बालकनी है तो वहां पर थोड़ी देर जरूर टहलें। ताजगी भरी हवा में घूमने से आपका मन अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अगर गार्डन या बालकनी नहीं है तो घर की छत पर ही थोड़ी देर टहल सकते हैं। इससे आपका कदमों का लक्ष्य पूरा होगा और आप मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे।