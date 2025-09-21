हॉस्टल के बच्चे बिना गैस के बना सकते हैं ये पौष्टिक व्यंजन, झटपट हो जाएंगे तैयार
क्या है खबर?
हॉस्टल में पढ़ाई करते समय बच्चों को अक्सर भूख लग जाती है। हालांकि, मेस एक निर्धारित समय पर ही खुलते हैं और हर वक्त खाना उपलब्ध नहीं रहता है। ज्यादातर हॉस्टल में केतली और इंडक्शन रखने की भी अनुमति नहीं होती है। ऐसे समय पर छात्र-छात्रा ऐसे व्यंजन ढूंढते हैं, जिन्हें बिना गैस के बनाया जा सके। आज के लेख में हम आपको ऐसे ही 5 झटपट बन जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं।
#1
फलों वाला सलाद
फलों वाला सलाद छात्र-छात्राओं के लिए सबसे पौष्टिक व्यंजन हो सकता है, जो मिनटों में बन जाता है। इसके लिए अपनी पसंद के मौसमी फल खरीदकर रख लें और उन्हें टुकड़ों में काट लें। आप सेब, केला, संतरा, अंगूर, अमरूद और नाशपाती जैसे फल ले सकते हैं। पतझड़ और सर्दी के दौरान अनार, कीवी, पपीता, चीकू और बेरी जैसे फल उपलब्ध होते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए सलाद पर चाट मसाला भी डालें।
#2
सैंडविच
अगर आपको कुछ ऐसा खाना है, जो आपके पेट को देर तक भरा हुआ रखे तो आप सैंडविच बना लें। इस व्यंजन को तैयार करने के लिए चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी पसंद की ब्रेड ले आएं और उसमें मक्खन और मेयोनीज लगा लें। इसके बाद ब्रेड के बीच में टमाटर, प्याज, खीरा, गाजर और शिमलामिर्च जैसी सब्जियां रखें। सैंडविच को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें सॉस, काली मिर्च और नमक छिड़क दें।
#3
भेलपूरी
भेलपूरी लजीज चटपटा स्नैक है, जिसे खाने से वजन भी नहीं बढ़ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुरमुरे में हल्दी पाउडर, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर उसे एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू का रस और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहें तो इसमें बाजार से खरीदी हुई पैकेट वाली दालमोट भी डाल सकती हैं।
#4
अंकुरित मूंग का सलाद
अंकुरित मूंग का सलाद एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अंकुरित मूंग को भिगो लें, ताकि वे नरम हो जाएं। अब इसमें खीरा, टमाटर, प्याज और शिमलामिर्च जैसी बारीक कटी हुई सब्जियां मिलाएं। ऊपर से नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह सलाद स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है, जो आपको कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा।
#5
वाई-वाई भेल
नेपाल में एक खास तरह की इंस्टेंट नूडल्स मिलती है, जिसे वाई-वाई कहते हैं। यह अब भारत में भी मिलती है। इसकी खासियत यह है कि इसे पकाकर और कच्चा, दोनों तरह से खाया जा सकता है। इससे आप एक स्वादिष्ट भेल तैयार कर सकते हैं, जो पेट भी भरेगी और चटपटी भी लगेगी। इसके लिए प्याज, टमाटर, खीरा और मिर्च जैसी सब्जियां काट लें। इसके बाद एक कटोरे में वाई-वाई तोड़कर डालें और उसमें सब्जियां और मसाला मिलाकर खाएं।