ठंडे मौसम में शाम के समय इन 5 सूप को बनाकर पिएं, आसान हैं रेसिपी

सर्दियों में शाम के समय गर्मागर्म सूप पीने का मजा ही कुछ अलग है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सूप में मौजूद पोषक तत्व शरीर को गर्माहट देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे सूप की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल आसानी से बनाए जा सकते हैं, बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

#1 टमाटर का सूप टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज और लहसुन को उबाल लें, फिर इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट डालें। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे 10-15 मिनट तक पकने दें। अंत में नमक, काली मिर्च और तुलसी डालकर इसे कुछ मिनट और पकाएं। गर्मागर्म टमाटर का सूप तैयार है, इसे परोसते समय इसमें थोड़ी क्रीम डाल सकते हैं।

#2 पालक का सूप पालक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले पालक, आलू, प्याज और लहसुन को उबाल लें, फिर इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन और आलू डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पालक का पेस्ट डालें और इसे 10-15 मिनट तक पकने दें। अंत में नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। यह सूप पौष्टिक और स्वादिष्ट है।

Advertisement

#3 मिक्स सब्जी सूप मिक्स सब्जी सूप बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर, टमाटर आदि सब्जियों को बारीक काट लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और नमक, काली मिर्च मिलाकर इसे कुछ मिनट तक पकने दें। गर्मागर्म मिक्स सब्जी सूप तैयार है, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर परोसें।

Advertisement

#4 मूंग दाल का सूप मूंग दाल का सूप बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को धोकर 30 मिनट तक भिगो दें, फिर इसे कुकर में पानी के साथ पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसमें पकी हुई मूंग दाल डालें और इसे 10 मिनट तक पकने दें। अंत में नमक, हल्दी, लाल मिर्च मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें। यह सूप पौष्टिक और स्वादिष्ट है।