बच्चों में एंग्जायटी के ये 5 संकेत नजर आएं तो न करें नजरअंदाज

बच्चों में एंग्जायटी की समस्या आम है, लेकिन कई बार माता-पिता इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे समस्या बढ़ सकती है और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको बच्चों में एंग्जायटी के कुछ शुरुआती संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहचानकर आप समय पर मदद कर सकते हैं और बच्चे को स्वस्थ मानसिक स्थिति में रख सकते हैं।

#1 नींद में परेशानी होना अगर आपका बच्चा रात में ठीक से सो नहीं पा रहा है या बार-बार जागता है तो यह एंग्जायटी का एक अहम संकेत हो सकता है। बच्चे की नींद में परेशानी होना यह दिखाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान है। इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके। इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वह अधिक आराम महसूस करेगा।

#2 भूख कम लगना अगर आपका बच्चा पहले की तरह खाना नहीं खा रहा है या उसकी भूख बहुत कम हो गई है तो यह भी एंग्जायटी का एक संकेत हो सकता है। बच्चे की भूख कम होना यह बताता है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और उसे मदद की जरूरत है। इसके लिए उसे पोषक तत्वों से भरपूर खाना दें और उसके खाने का समय नियमित रखें ताकि उसकी सेहत पर बुरा असर न पड़े।

#3 बार-बार गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन दिखाना अगर आपका बच्चा बार-बार गुस्सा आता है या चिड़चिड़ा हो जाता है तो यह भी एंग्जायटी का एक अहम संकेत हो सकता है। बच्चे का ऐसा व्यवहार यह दिखाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और उसे समर्थन की जरूरत है। इसके लिए उसे प्यार से समझाएं और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें ताकि वह बेहतर महसूस कर सके और उसकी मानसिक स्थिति सुधर सके। इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

#4 स्कूल जाने से डरना अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से डरता है या वहां जाने से बचता है तो यह भी एंग्जायटी का एक अहम संकेत हो सकता है। बच्चे का ऐसा व्यवहार दिखाता है कि वह किसी न किसी कारणवश मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। इसके लिए उसे प्यार से समझाएं और उसकी चिंताओं को सुनें ताकि वह बेहतर महसूस कर सके और उसकी मानसिक स्थिति सुधर सके। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।