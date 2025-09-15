पानी के अलावा इन 5 पेय का करें सेवन, हाइड्रेशन की समस्या से रहेंगे दूर

शरीर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन किया जाए, लेकिन अगर आप रोजाना पानी पीने से ऊब जाते हैं तो कुछ ऐसे पेय हैं, जो न केवल आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगे, बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होंगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

#1 नारियल पानी नारियल पानी एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पेय है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और थकान को दूर करने में मदद करते हैं। नारियल पानी में कम कैलोरी होती है इसलिए यह वजन कम करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रख सकता है।

#2 छाछ छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो दही से बनाया जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। छाछ में कम कैलोरी होती हैं, इसलिए यह वजन कम करने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह गर्मियों में खासकर बहुत ताजगी महसूस करवाता है। इसके अलावा छाछ में वो गुण होते हैं, जो शरीर को तरोताजा महसूस करवाते हैं।

#3 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नींबू पानी पीने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में आधे नींबू का रस मिलाएं और थोड़ी शहद डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसका सेवन करें।

#4 ताजे फलों का रस ताजे फलों के रस विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें प्राकृतिक शक्कर होती है, जो आपको ताजगी महसूस करवाती है। संतरा, सेब और अनार जैसे फलों के रस पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप बीमारियों से दूर रहते हैं। ताजे फलों के रस पीने से आपका पाचन भी बेहतर होता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है।