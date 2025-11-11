LOADING...
बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है गुड़हल का फूल, इससे बनाएं ये 5 हेयर मास्क

लेखन सयाली
Nov 11, 2025
05:53 pm
गुड़हल का फूल न केवल दिखने में सुंदर होता है, बल्कि बालों को भी खूबसूरत बना सकता है। इसके जरिए बालों की देखभाल करने से उनकी बनावट सुधरती है और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। यह फूल अपने विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा के कारण बालों के रूखेपन को ठीक करता है और चमक को भी बहाल करता है। आप बालों की देखभाल करने के लिए गुड़हल के ये हेयर मास्क लगा सकते हैं।

#1

गुड़हल और दही का हेयर मास्क

अगर आपके बाल शुष्क हैं तो उन्हें मुलायम बनाने के लिए आप गुड़हल और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूखे हुए गुड़हल के फूलों को पीसकर उनका पाउडर बना लें। इसे एक कटोरी में निकालें और इसमें एक चम्मच गुड़हल का तेल और एक कप दही मिला दें। इस मास्क को अपने बालों में लगाएं और करीब 20 मिनट सुखाने के बाद धो लें। इससे बाल नमी युक्त और रेशमी हो जाएंगे।

#2

गुड़हल, आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज का हेयर मास्क

जिन लोगों का सपना लंबे बाल पाने का है उन्हें गुड़हल, आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज का हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एक कटोरे में 4 चम्मच गुड़हल का पाउडर, 4 चम्मच आंवला पाउडर, 4 चम्मच शिकाकाई पाउडर, 4 चम्मच रीठा पाउडर और 4 बूंद भृंगराज का तेल मिलाएं। इसे कुछ देर के लिए ढक कर रखें और बालों में लगा लें। इसे सूखने दें और पानी से धो कर साफ कर लें।

#3

गुड़हल और मेथी का हेयर मास्क

अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए गुड़हल और मेथी का हेयर मास्क सबसे अच्छा रहेगा। यह मास्क न केवल बालों को टूटने से रोकेगा, बल्कि उन्हें जड़ से मजबूत बना देगा। इसे बनाने के लिए एक चम्मच मेथी दानों को पानी में रातभर भिगो के रखें। अब मेथी, 5 चम्मच गुड़हल का पाउडर और 2 चम्मच दही को पीसें और मुलायम पेस्ट बना लें। इसे बालों में लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें।

#4

गुड़हल और नीम का हेयर मास्क

गुड़हल और नीम का हेयर मास्क आयुर्वेदिक होता है, जो बालों को मुलायम बनाने के साथ-साथ उन्हें पतला होने से भी रोकेगा। इसे बनाने के लिए नीम की पत्तियों को सुखा कर पीस लें। इसी तरह गुड़हल के फूलों को पीसकर उनका भी पाउडर बना लें। इन दोनों पाउडर को मिलाएं और इनमें थोड़ा-सा गुलाब जल डालकर पेस्ट बना लें। इसे बालों में लगाएं और 30 मिनट तक सुखाकर धो लें।

#5

गुड़हल और एलोवेरा का हेयर मास्क

घने बाल चाहने वाले लोगों को गुड़हल और एलोवेरा का कारगर हेयर मास्क उपयोग करना चाहिए। यह मास्क बालों को पोषण के साथ-साथ नमी भी प्रदान करेगा। सबसे पहले ताजा एलोवेरा तोड़कर उसका जेल निकाल लें। इसे गुड़हल के पाउडर के साथ मिलाएं और मास्क तैयार कर लें। इस मास्क को बालों में अच्छी तरह लगाएं और पूरी तरह सूख जाने दें। इसके बाद पानी से बालों को धो लें।