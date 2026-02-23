आम से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, एक बार जरूर आजमाएं

गर्मियों का मौसम न केवल आम के लिए बल्कि कई फलों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इनमें से आम सबसे लोकप्रिय फल है। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको आम से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप सालभर स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे खा सकते हैं।

#1 आम की लौंजी लौंजी एक पारंपरिक बंगाली व्यंजन है, जिसे आम से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें सरसों के बीज, मेथी के बीज और सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें कटे हुए आम के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाएं। अंत में इसमें गुड़, नमक और हल्दी पाउडर मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 आम का अचार अगर आप अचार के शौकीन हैं तो आप आम से भी अचार बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें सरसों का तेल, सरसों के बीज, मेथी के बीज, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को धूप में कुछ दिनों तक रखें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। आपका आम का अचार तैयार है, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं।

Advertisement

#3 आम का खीर खीर दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे आप आम से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को पानी में भिगोकर उसे पीस लें, फिर दूध उबालें और उसमें पीसे हुए चावल डालें। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए सूखे मेवे मिलाएं। अंत में इसमें पके हुए आम का गूदा मिलाएं और इसे कुछ देर पकने दें ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। आपकी आम की खीर तैयार है।

Advertisement

#4 आम की चटनी चटनी किसी भी भोजन का स्वाद बढ़ाने में मदद करती है, ऐसे में आम की चटनी क्यों नहीं बनाई जा सकती? इसके लिए सबसे पहले आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें और उसमें जीरा भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए आम के टुकड़े डालें और नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में इसमें गुड़ मिलाकर इसे ठंडा करें।