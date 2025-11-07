LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / सर्दियों में ये 5 देसी गर्म पेय बढ़ाएंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बनाएं डाइट का हिस्सा
सर्दियों में ये 5 देसी गर्म पेय बढ़ाएंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बनाएं डाइट का हिस्सा

सर्दियों में ये 5 देसी गर्म पेय बढ़ाएंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बनाएं डाइट का हिस्सा

लेखन सयाली
Nov 07, 2025
12:53 pm
क्या है खबर?

सर्दी का मौसम मन को भाता तो है, लेकिन इस दौरान कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से सर्दी-जुखाम का खतरा रहता है और बदन दर्द भी परेशान करता है। ऐसे में गर्म पेय का सेवन करने से राहत महसूस हो सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है। सर्दियों में अपनी डाइट में ये 5 देसी पेय शामिल करें, जो गर्माहट भी देंगे और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेंगे।

#1

कश्मीरी कहवा

कश्मीरी कहवा एक पारंपरिक कश्मीरी चाय है, जिसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। यह एक किस्म की ग्रीन टी है, जिसमें इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे साबुत मसालों का स्वाद मिला होता है। इनके साथ-साथ इसमें केसर और मेवे भी शामिल किए जाते हैं। ये सभी मसाले गर्माहट पैदा करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके सेवन से बलगम, खांसी, जुखाम और खराश का इलाज हो जाता है।

#2

हल्दी वाला दूध

हम सभी के घरों में हल्दी वाले दूध का सेवन किया जाता है, जो दर्द से छुटकारा दिला देता है। हालांकि, इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से प्रतिरक्षा भी मजबूत हो जाती है और दिल का स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। इसे बनाने के लिए गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और सेवन करें। हल्दी के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने वाले गुण शरीर को संक्रमण से बचाकर रखते हैं और ताकत भी बढ़ाते हैं।

#3

काढ़ा

काढ़ा एक आयुर्वेदिक पेय होता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कई तरह के मसालों और जड़ी-बूटियों को पानी में उबाला जाता है। इसे सर्दियों में खास तौर से पिया जाता है, क्योंकि यह सर्दी, खांसी और जुखाम जैसे मौसमी संक्रमणों से लड़ने में सहायक होता है। इसमें आप तुलसी, मुलेठी, पुदीना, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और नींबू आदि मिला सकते हैं।

#4

गुड़ की चाय

भारत के लोगों का पसंदीदा पेय है गुड़ की चाय, जिसे सर्दी-गर्मी दोनों के दौरान पिया जाता है। गुड़ की प्राकृतिक मिठास चाय की गर्माहट के साथ मिलकर एक आरामदायक पेय बना देती है। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं। अगर आप इसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च जैसे मसाले भी मिलाएंगे तो चाय का स्वाद और गुण, दोनों ही बढ़ जाएंगे।

#5

खजूर वाला दूध

दूध में खजूर मिलाकर पीना भी बीमारियों से लड़ने का अच्छा तरीका हो सकता है। खजूर कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा से समृद्ध होते हैं, जो स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यह पेय पाचन स्वास्थ्य को दुरुस्त करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए खजूर के बीज निकालकर दूध में डालें और उसे गर्म हो जाने दें। इसे छानकर गिलास में निकालें और ऊपर से सूखे मेवे डालकर पिएं।