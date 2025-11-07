कुत्तों के लिए नुकसानदायक हैं ये 5 मानव खाद्य पदार्थ, न खिलाएं

कुत्ते हमारे सबसे अच्छे साथी होते हैं और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। कई बार हम अपने कुत्तों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ मानव खाद्य पदार्थ दे देते हैं, लेकिन ये उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे मानव खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो कभी भी कुत्तों को नहीं खिलाने चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें और किसी भी समस्या से दूर रहें।

#1 आइसक्रीम आइसक्रीम में दूध और शक्कर होती हैं, जो कुत्तों के लिए सही नहीं होते हैं। दूध से उनके पेट में गैस बन सकती है और शक्कर से उनका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम में मौजूद अन्य चीजें भी उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कुत्ते को आइसक्रीम न दें और उसकी जगह उन्हें कुछ स्वास्थ्यवर्धक विकल्प दें, जैसे कि गाजर या सेब के टुकड़े।

#2 चॉकलेट चॉकलेट इंसानों के लिए बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन यह कुत्तों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। चॉकलेट में एक खास तत्व होता है, जो कुत्तों के लिए जहर जैसा होता है। इससे उनके पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और वे उल्टी, दस्त या यहां तक कि मौत का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने कुत्ते को चॉकलेट न दें और उसे कोई अन्य सुरक्षित स्नैक खिलाएं।

#3 एवोकाडो एवोकाडो एक ऐसा फल है, जो इंसानों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यह कुत्तों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें एक खास तत्व होता है, जो कुत्तों के लिए विषाक्त होता है। इससे उनके पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और वे उल्टी, दस्त या यहां तक कि मौत का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने कुत्ते को एवोकाडो न दें और उसे कोई अन्य सुरक्षित फल खिलाएं।

#4 चिप्स चिप्स में नमक और मसाले होते हैं, जो कुत्तों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे उनके पेट में गैस बन सकती है और वे उल्टी या दस्त कर सकते हैं। इसके अलावा चिप्स में मौजूद अन्य चीजें भी उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कुत्ते को चिप्स न दें और उनकी जगह उन्हें कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स दें, जैसे कि गाजर या सेब के टुकड़े।