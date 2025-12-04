चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा चाहते हैं? इन 5 देसी उबटन का करें इस्तेमाल

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई महिलाएं पार्लर जाकर वैक्सिंग कराती हैं, लेकिन इससे दर्द होता है और त्वचा पर लालिमा भी आ सकती है। इसके अलावा पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट भी काफी महंगे होते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे देसी उबटन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आपको चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने में मदद मिलेगी और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं होगा।

#1 चने का आटा और हल्दी का मिश्रण चना आटा और हल्दी का उबटन चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का एक असरदार तरीका है। इसके लिए चने के आटे में हल्दी पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब यह सूख जाए तो इसे हल्के हाथों से रगड़कर हटाएं। इससे बाल धीरे-धीरे निकल जाएंगे और त्वचा कोमल बनेगी। नियमित उपयोग से चेहरे की रंगत भी निखरती है और त्वचा कोमल और चमकदार बनती है।

#2 बेसन और गुलाब जल का मिश्रण बेसन और गुलाब जल का मिश्रण भी चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए बेसन में गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब यह सूख जाएं तो इसे हल्के हाथों से रगड़कर हटाएं। इससे बाल धीरे-धीरे निकल जाएंगे और त्वचा की रंगत भी निखरती है। नियमित उपयोग से त्वचा कोमल और चमकदार बनती है।

#3 नीम और हल्दी का मिश्रण नीम और हल्दी का मिश्रण भी चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का एक असरदार तरीका है। इसके लिए नीम की पत्तियों को पीसकर उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब यह सूख जाएं तो इसे हल्के हाथों से रगड़कर हटाएं। इससे बाल धीरे-धीरे निकल जाएंगे और त्वचा कोमल बनेगी। नियमित उपयोग से चेहरे की रंगत भी निखरती है और त्वचा कोमल और चमकदार बनती है।

#4 चंदन और बादाम का मिश्रण चंदन और बादाम का मिश्रण भी चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने में मदद करता है। इसके लिए चंदन पाउडर में बादाम पाउडर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब यह सूख जाएं तो इसे हल्के हाथों से रगड़कर हटाएं। इससे बाल धीरे-धीरे निकल जाएंगे और त्वचा कोमल बनेगी। नियमित उपयोग से चेहरे की रंगत भी निखरती है और त्वचा कोमल और चमकदार बनती है।