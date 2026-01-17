हर हिल स्टेशन पर मिलते हैं ये 5 लजीज पकवान, जिन्हें खाए बिना यात्रा रहेगी अधूरी

ज्यादातर लोग छुट्टियां होते ही हिल स्टेशन का रुख करना पसंद करते हैं। इन पहाड़ी इलाकों की यात्रा का असली मजा तभी आता है जब साथ में कुछ अच्छा खाया जाए। सर्द हवाओं और बर्फीली वादियों के बीच गर्मा-गर्म व्यंजनों का जो आनंद है, वह और कहीं नहीं। आज हम आपको ऐसे व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो हिल स्टेशनों पर जरूर मिलते हैं। इन्हें खा कर मन तृप्त हो जाता है और बार-बार खाने का दिल करता है।

#1 मैगी पहाड़ों का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड मैगी है, जो बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आती है। यह नूडल्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर आदि की हर मोड़ और सड़क पर मिल जाता है। पहाड़ों वाली मैगी का स्वाद बहुत खास होता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके पीछे शायद केवल खास रेसिपी का ही नहीं, बल्कि वादियों का भी हाथ होता है। आपको पहाड़ों पर मैगी का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए, जिसका मसालेदार स्वाद गर्माहट प्रदान करेगा।

#2 मोमो पहाड़ी खान-पान की बात हो और मोमो का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। नेपाल का यह पारंपरिक पकवान अब हर भारतीय का पसंदीदा बन चुका है। भाप में पकने की वजह से यह व्यंजन गर्माहट देता है और इसमें पड़ने वाली सब्जियां पोषण प्रदान करती हैं। इसके साथ परोसी जाने वाली तीखी मिर्च वाली चटनी भी शरीर को गर्म करती है। आपको पहाड़ों पर कई तरह के मोमो मिल जाएंगे, जिनमें कोथे, झोल, तले हुए मोमो शामिल हैं।

#3 थुकपा थुकपा एक किस्म का सूप है, जिसमें नूडल्स डाले जाते हैं। यह पकवान भी नेपाल और तिब्बत से ही भारत के हिल स्टेशनों में प्रचिलित हुआ है। इसमें इस्तेमाल होने वाले नूडल्स को हाथों से बनाया जाता है और इसमें उबली हुई सब्जियां शामिल की जाती हैं। कई जगहों पर इसमें मोमो भी डाले जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आम तौर पर इसमें मीट शामिल होती है, लेकिन इसका शाकाहारी विकल्प भी बेहद स्वादिष्ट लगता है।

#4 सिद्दू अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं तो सिद्दू जरूर खाएं। यह इस राज्य का पारंपरिक पकवान है, जो गेहूं के आटे से बनता है। आटे को फरमेंट किया जाता है और उसके बड़े डम्पलिंग बनाकर उनमें अखरोट की फिलिंग भरी जाती है। यह व्यंजन भाप में पका होता है और इसे ढेर सारा घी लगाकर परोसा जाता है। इसे लोग चटनी या दाल के साथ खाना भी पसंद करते हैं।