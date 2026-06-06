गुड़हल के फूल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट पेय, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गुड़हल एक सुंदर और पौष्टिक फूल है, जो न केवल सजावट के लिए काम आता है, बल्कि इससे कई सेहत से जुड़े फायदे भी मिलते हैं। गुड़हल के फूल से आप अलग-अलग प्रकार के स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय बना सकते हैं। ये पेय न केवल आपके शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको गुड़हल के फूल से बनाए जाने वाले 5 पेय की रेसिपी बताते हैं।
#1
गुड़हल की लस्सी
गुड़हल की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुड़हल के सूखे फूलों को पानी में भिगोकर उनका रस निकालें। इस रस को दही, चीनी और थोड़े-से इलायची पाउडर के साथ मिलाएं। अब इसे अच्छे से फेंट लें, ताकि यह झागदार हो जाए। इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।
#2
गुड़हल की चाय
गुड़हल की चाय एक अनोखा और सेहतमंद पेय है, जिसे आप रोजाना पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें गुड़हल के सूखे फूल डालें और 5-7 मिनट तक उबालें। इसके बाद इसमें चीनी या शहद मिलाएं और थोड़ा-सा नींबू का रस डालें, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह चाय शरीर को साफ करने वाले तत्वों से भरपूर होती है, जो आपके शरीर को साफ करने में मदद करती है।
#3
गुड़हल का शरबत
गुड़हल का शरबत एक मीठा पेय है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुड़हल के सूखे फूलों का रस निकालें, फिर इसमें चीनी या गुड़ मिलाकर इसे गाढ़ा करें। अब इस गाढ़े मिश्रण को पानी में मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है।
#4
गुड़हल का सूप
गुड़हल का सूप एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप सर्द मौसम के दौरान पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल के सूखे फूलों को पानी में उबालें, ताकि उनका रस निकल जाए। फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे गाजर और शिमला मिर्च आदि डालें और अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें नमक, मिर्च और हल्दी आदि मसाले मिलाकर इसे थोड़ी देर तक पकने दें। आखिर में इसमें नींबू का रस डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
#5
फलों का गुड़हल वाला पंच
फलों का गुड़हल वाला पंच एक मजेदार पेय है, जिसे आप पार्टी या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अलग-अलग प्रकार के फलों, जैसे संतरा और अनानास आदि का रस निकाल लें। फिर इसमें गुड़हल के रस को मिलाएं और थोड़ी-सी चीनी डालें, ताकि मिठास बढ़ जाए। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। इन सभी पेयों को बनाना आसान है और ये आपके सेहत के लिए भी लाभकारी हैं।