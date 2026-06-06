गुड़हल से बने 5 पेय

गुड़हल के फूल से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट पेय, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 05:50 pm Jun 06, 202605:50 pm

क्या है खबर?

गुड़हल एक सुंदर और पौष्टिक फूल है, जो न केवल सजावट के लिए काम आता है, बल्कि इससे कई सेहत से जुड़े फायदे भी मिलते हैं। गुड़हल के फूल से आप अलग-अलग प्रकार के स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय बना सकते हैं। ये पेय न केवल आपके शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको गुड़हल के फूल से बनाए जाने वाले 5 पेय की रेसिपी बताते हैं।