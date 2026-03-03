घर ले आए हैं खट्टे अमरूद? इससे बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन

खट्टे अमरूद ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते हैं, जिसके चलते उन्हें फेंक दिया जाता है। हालांकि, इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। यह पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको खट्टे अमरूद से बनने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान होता है। इन्हें आपके घर के बच्चे-बड़े सभी पसंद करेंगे।

#1 खट्टे अमरूद की चटनी खट्टे अमरूद की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके खाने को नया स्वाद दे सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खट्टे अमरूद को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर मिक्सी में पीस लें। इस चटनी को आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा भी है।

#2 अमरूद का अचार अचार तो हर घर में बनता है, लेकिन खट्टे अमरूद का अचार थोड़ा अलग है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खट्टे अमरूद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और धूप में सुखा लें। फिर सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। जब मसाले भुन जाएं तो सूखे अमरूद डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके कांच की बोतल में भर लें।

#3 अमरूद की सब्जी अमरूद की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप दोपहर या रात के खाने दोनों समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट तड़का लगाकर तेल में भून लें। इसके बाद इसमें कटे हुए खट्टे अमरूद डालें और हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डालकर पकाएं। अंत में नमक और गरम मसाला मिलाकर इसे ढककर कुछ देर पकने दें। इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है।

#4 अमरूद का रस खट्टे अमरूद का रस पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खट्टे अमरूद को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को छलनी से छानकर उसका रस निकाल लें। इस रस में थोड़ा-सा शहद मिलाकर इसे ठंडा करके पीएं। यह रस न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।