चना खाने का है शौक? इन 5 व्यंजनों को बनाकर देंखे, स्वाद में होते हैं लाजवाब

चना एक पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है, जो ताकत देता है। इसे आप कई तरीकों से बना सकते हैं और खान-पान में शामिल कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो चने से बनाए जा सकते हैं। ये न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। इन व्यंजनों में हम चने को मसालों के साथ मिलाकर नए-नए रूप देंगे।

#1 मसालेदार भुना हुआ चना मसालेदार भुना हुआ चना एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए आपको भुने हुए चने, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा नींबू का रस चाहिए होगा। सबसे पहले भुने हुए चने को एक कढ़ाई में डालकर हल्का-सा गर्म करें। अब उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। अंत में नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं और आनंद लेकर खाएं।

#2 चना चाट चना चाट एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको उबले हुए चने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला चाहिए होगा। सबसे पहले उबले हुए चनों को एक बड़े कटोरे में डालें। इसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अंत में नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

#3 मसाला छोले मसाला छोले एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको काबुली चने, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और नींबू का रस चाहिए। सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर मसाले भूनें। अब इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। अंत में उबले हुए चने डालें और नींबू का रस मिलाकर पकाएं।

#4 चना टिक्की चना टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप चाट की तरह या पराठे के साथ खा सकते हैं। इसके लिए आपको उबले हुए काबुली चने, आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, और गेहूं का आटा चाहिए होगा। सबसे पहले उबले हुए चनों को मिक्सी में पीस लें। इसके बाद उसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तेल में तलकर गर्मा-गर्म परोसें।