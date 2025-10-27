गर्मी से ज्यादा सर्दी पसंद करते हैं ये 5 जानवर, जानिए क्या है वजह

ज्यादातर जानवर सर्दियां शुरू होते ही शीतनिद्रा (हाइबरनेशन) में चले जाते हैं। इस दौरान वे सोते रहते हैं और ठंडे तापमान से आसानी से निपट पाते हैं। हालांकि, धरती पर कई ऐसे जानवर भी हैं, जिन्हें गर्मी से ज्यादा सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और अत्यधिक ठंड में भी बिना किसी परेशानी के जीते हैं। आइए आज के लेख में 5 ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं, जिन्हें सर्दियां भाती हैं।

#1 पोलर बियर सभी जानते हैं कि पोलर बियर हमेशा बर्फ से ढके इलाकों में पाए जाते हैं। लिहाजा, उन्हें गर्मी से ज्यादा सर्दी का मौसम पसंद आता है। ये सफेद रंग के भालू आर्कटिक सर्कल में ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस और नॉर्वे के तट पर रहते हैं। उनकी मोटी चर्बी और 2 लेयर वाला फर उन्हें ठंडे तापमान को सहन करने में मदद करता है। पोलर बियर -50 डिग्री फारेनहाइट तक के तापमान में जीवित रह सकते हैं।

#2 पेंगुइन वैसे तो पेंगुइन गर्मी में भी जीवित रह सकती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में वे सबसे ज्यादा खुश रहती हैं। ठंड में रहने वाले पेंगुइन के पंख घने और वाटरप्रूफ होते हैं। साथ ही उनकी मोटी चर्बी और गर्मी के नुकसान को रोकने वाला विशेष परिसंचरण तंत्र भी उन्हें सर्दी सहन करने के काबिल बनाते हैं। सम्राट पेंगुइन जैसी प्रजातियां विशेष रूप से अंटार्कटिका में रहती हैं। कुछ प्रजाति की पेंगुइन गर्म इलाकों भी रहना भी पसंद करती हैं।

#3 भेड़िया भेड़िये ठंड का मौसम पसंद करते हैं और इसके दौरान सबसे स्वस्थ रहते हैं। इस जानवर का फर मोटा और 2 लेयर वाला होता है, जिसकी वजह से यह बर्फीले इलाकों में रह लेता है। भेड़ियों के पंजों में ठंड से बचाव के लिए एक विशेष रक्त प्रवाह प्रणाली होती है। ये जानवर -40 डिग्री तक के तापमान को आसानी से सहन कर लेते हैं। उनके लंबे पैर और रोयेंदार पैर उन्हें बर्फ पर चलने में मदद करते हैं।

#4 हिम तेंदुआ हिम तेंदुए के नाम से ही जाहिर है कि इस जानवर को बर्फ पसंद है। आप इसे हिमालय और मध्य एशिया की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं पर देख सकते हैं। हिम तेंदुओं का फर मोटा होता है, जो करीब 2-4.7 इंच लंबा होता है। उनके कान उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, जबकि उनके बड़े पंजों की वजह से वे कुशलतापूर्वक बर्फ पर चल लेते हैं। उनकी पूंछ में वसा होती है, जिसे वे कंबल की तरह लपेट लेते हैं।