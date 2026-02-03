पुराने जेमस्टोन से बनाएं ये 5 क्रिएटिव चीजें, घर को देंगी आकर्षक लुक

जेमस्टोन सुंदर दिखने वाले पत्थर होते हैं, जिनसे आम तौर पर जेवर बनाए जाते हैं। हालांकि, इनकी मदद से कई अन्य खूबसूरत चीजें भी तैयार की जा सकती हैं। अगर आपके पास पुराने या नकली जेमस्टोन पड़े हुए हैं तो आप उन्हें नया और अनोखा रूप दे सकते हैं। इनसे ये 5 क्रिएटिव चीजें बना लें, जो आपके घर को एक नया लुक देंगी और कई तरह से काम आएंगी। आइए इन्हें बनाने का आसान तरीका जानते हैं।

#1 जेमस्टोन की माला पुराने जेमस्टोन से आप एक खूबसूरत माला बना सकते हैं, जिसे आप अपने घर के दरवाजे पर लटका सकते हैं या गले में पहन सकते हैं। यह माला न केवल देखने में अच्छी लगती है, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आती है। आप इस माला को अलग-अलग आकार और रंग के जेमस्टोन का उपयोग करके बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बस एक तार, क्लिप, जेमस्टोन और थोड़ी-सी रचनात्मकता की जरूरत होगी।

#2 जेमस्टोन की घड़ी अगर आप अपने घर की दीवार के लिए एक शानदार सेंटर पीस बनाना चाहते हैं तो जेमस्टोन वाली घड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए आपको बस एक साधारण लकड़ी की घड़ी लेनी होगी और उस पर अपने पसंदीदा जेमस्टोन लगानी होगी। इससे आपकी पुराने अंदाज वाली घड़ी को नया रूप मिल जाएगा, जो घर की सजावट में मदद करेगा। आप चाहें तो इस पर पेंट भी कर सकते हैं।

Advertisement

#3 जेमस्टोन के सजावटी सामान जेमस्टोन से सजावटी सामान बनाना एक आसान और मजेदार तरीका हो सकता है, जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ छोटे-छोटे नकली जेमस्टोन चाहिए होंगी। इन्हें आप अपने किसी पुराने फ्रेम या शीशे पर चिपका सकते हैं। इनकी मदद से आप पुराने फ्रेम, ट्रॉफी, गमलों, फूलदान और किसी भी अन्य चीज को सुंदर बना सकते हैं। अलग-अलग रंगों वाले नकली जेमस्टोन इस्तेमाल करके ज्यादा सुंदर लुक मिलेगा।

Advertisement

#4 जेमस्टोन के डोर नॉब अगर आप अपने दरवाजों को भी खास लुक देना चाह रहे हैं तो उनके लिए जेमस्टोन वाले डोर नॉब बना लें। डोर नॉब उन हैंडल को कहते हैं, जिनकी मदद से दरवाजे खोले जाते हैं। बड़े आकार वाले जेमस्टोन को एक गोल हैंडल पर चिपकाएं और उसे दरवाजे पर लगा दें। इसके अलावा आप इसे अलग-अलग आकार और डिजाइन में बना सकती हैं, जिससे आपका घर और भी आकर्षक लगेगा।