पुरानी कपड़े की थैलियों से बनाएं ये 5 उपयोगी चीजें, आसान है प्रक्रिया
अधिकतर लोग कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। जब वे पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें फेंकना ही बेहतर समझा जाता है। हालांकि, आप चाहें तो इन पुरानी कपड़े की थैलियों से कई उपयोगी और रचनात्मक चीजें बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिनसे आप पुरानी कपड़े की थैलियों को नया रूप दे सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आपका घर भी सजेगा।
#1
बड़ा थैला बनाएं
पुरानी कपड़े की थैलियों से आप आसानी से एक नया थैला बना सकते हैं। इसके लिए अपनी पसंद की कई थैलियां लें और उन्हें काट लें। अब इन सभी टुकड़ों को सुई-धागे या मशीन की मदद से एक साथ सिल लें। इन्हें सिलकर बिलकुल किसी थैले जैसा रूप दें, जो बड़े आकार का हो। इस थैले का उपयोग आप बाजार जाने, जिम जाने या किसी भी छोटे-मोटे काम के लिए कर सकते हैं।
#2
तकिए का कवर बनाएं
घर में पड़ी पुरानी कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करके आप नए तकिए के कवर भी बना सकते हैं। इसके लिए एक थैली को बीच से काटकर उसके दोनों किनारों पर सिलाई करें। सिलते समय ध्यान रखें कि थैली का सुंदर पैटर्न आगे की ओर हो। आप सजावट के लिए इसमें बटन लगा सकते हैं और बंद करने के लिए चेन जोड़ सकते हैं। आप अलग-अलग थैलियों के पैच जोड़कर भी बोहो तकिया का कवर तैयार कर सकते हैं।
#3
पर्दे बनाएं
पुरानी कपड़े की थैलियों का उपयोग करके आप घर की छोटी खिड़कियों के लिए सुंदर पर्दे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कई बड़ी थैलियों को लंबाई के हिसाब से काटकर उसकी ऊपरी तरफ छेद करें। इन छेदों को रॉड में डालें और आपके पर्दे बन जाएंगे। इस तरह आपके घर की खिड़कियां नए तरह से सजेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। पर्दों को नीचे से थोड़ा सिल भी लें, ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे।
#4
बागवानी के लिए उपयोग करें
अगर आप बागवानी पसंद करते हैं तो पुरानी कपड़े की थैलियां आपके बहुत काम आ सकती हैं। इन थैलियों को काटकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और उनमें मिट्टी डालकर छोटे पौधे लगा लें। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उन्हें गमलों में लगा लें। इससे आप छोटे पौधों को अच्छी तरह बढ़ा सकेंगे और उनकी देखभाल करना भी आसान हो जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम होगा।
#5
जूते रखने का डिब्बा बनाएं
अगर आपके घर में जूते रखने की समस्या रहती है तो पुरानी कपड़े की थैलियां आपकी मदद कर सकती हैं। इन थैलियों को काटकर उनके अंदर छोटे-छोटे डिब्बे लगा लें, जिनमें आप अपने जूते रख सकें। इससे आपका घर व्यवस्थित रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जूते के डिब्बे सामने नहीं रखे रहेंगे और देखने में खराब भी नहीं लगेंगे। आप इन डिब्बों में जेवर जैसे छोटे-मोटे सामान भी रख सकते हैं।