दुनिया के 5 ऐसे देश, जहां आधी रात तक चमकता है सूरज

सूरज की रोशनी हर जगह समान रूप से नहीं मिलती। इसकी वजह से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात का समय अलग-अलग ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस कारण से कुछ देशों में सूरज आधी रात तक दिखाई देता है। आइए आज के लेख में ऐसे 5 देशों के बारे में जानते हैं, जहां रात के वक्त भी सूरज दिन जैसा ही चढ़ा रहता है। यह अद्भुत नजारा देखने लायक होता है।

#1 नॉर्वे नॉर्वे उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, जिसकी सुंदरता मन मोह लेने वाली होती है। यहां मई से जुलाई तक 76 दिनों तक सूरज आसमान में रहता है। हैरानी की बात है कि इस पूरे अंतराल में रात होती ही नहीं है। इसके अलावा सर्दियों के समय यहां लंबी रातें होती हैं, जिन्हें पोलर नाइट कहा जाता है। यहां के ट्रॉम्सो शहर में आप इस अनोखे अनुभव का आनंद ले सकते हैं और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं।

#2 फिनलैंड फिनलैंड को 'हजारों झीलों की भूमि' के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसमें भी मई से जुलाई तक सूरज 73 दिनों तक आसमान में निकला रहता है। इसके अलावा यहां सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं और आसमान में सितारे चमकते हैं। फिनलैंड के रावेंटोला और लेपिनल्हाती जैसे शहर इस अनुभव के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां आप बर्फीली सैर, आइस फिशिंग और अन्य गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

#3 स्वीडन स्वीडन उत्तरी यूरोप का एक अत्यंत विकसित नॉर्डिक देश है, जो अपने उच्च स्तरीय जीवन के लिए जाना जाता है। इस देश में भी मई से जुलाई तक लगभग 100 दिनों तक सूरज आसमान में रहता है। यहां के उत्तरी हिस्से में अबिस्को नेशनल पार्क एक लोकप्रिय स्थान है, जहां जा कर आप इस नजारे को देख सकते हैं। यहां आप स्कीइंग और स्नोमोबाइल जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जो इस देश को और भी खास बनाती हैं।

#4 आइसलैंड 'आग और बर्फ की भूमि' के नाम से जाना जाने वाला आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक नॉर्डिक द्वीप समूह वाला देश है। आइसलैंड दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है और यहां मई से जुलाई तक 76 दिनों तक सूरज आसमान में रहता है। यहां के ग्रेट गेजर हॉट स्प्रिंग और लैंडमैनलॉगर राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए मशहूर हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और गतिविधियां आपका दिल जीत लेंगी।