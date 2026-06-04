गर्मियों के दौरान न करें ये आंखों से जुड़ी गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

गर्मियों में आंखें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि इस दौरान पसीना और धूल-मिट्टी के कण आंखों में चले जाते हैं। साथ ही गर्मी के कारण आंखों में जलन की समस्या भी हो सकती है। हालांकि, कुछ गलतियां ऐसी भी हैं, जिनसे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आंखों की सुरक्षा हो सके और आंखों को स्वस्थ रखा जा सके।

#1 आंखों को बार-बार रगड़ना है गलत गर्मियों में पसीना और धूल-मिट्टी के कणों के कारण आंखों में जलन होना एक आम बात है। ऐसे में कुछ लोग आंखों को बार-बार रगड़ते हैं, लेकिन यह गलत आदत है। इसके कारण आंखों को अधिक नुकसान पहुंच सकता है। इससे आंखों में सूजन और खुजली जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी आपको आंखों में जलन महसूस हो तो उन्हें रगड़ने की बजाय ठंडे पानी से धोएं या आंखों पर ठंडा कपड़ा रखें।

#2 धूप के चश्मे पहनना न भूलें गर्मियों में बाहर निकलते समय धूप के चश्मे पहनना जरूरी है क्योंकि ये आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। सूरज की रोशनी में निकलने पर आंखों में दर्द और जलन हो सकती है। इसलिए अपने चेहरे के आकार के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले धूप के चश्मे का चयन करें। ये न केवल आपकी आंखों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं, बल्कि धूल-मिट्टी और अन्य कणों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

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#3 डिजिटल स्क्रीन से बनाएं थोड़ी दूरी सोशल मीडिया, इंटरनेट चलाना या ऑनलाइन काम करने के लिए फोन, कंप्यूटर और टीवी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ये सभी उपकरण डिजिटल स्क्रीन हैं, जो गर्मियों में आंखों को प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल, गर्मियों में डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। इससे आंखों में सूजन, जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन दिनों डिजिटल स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें।

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#4 पर्याप्त नींद लें पर्याप्त नींद न लेने की वजह से आंखों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आंखें सूजी हुई, लालिमा, सूखापन और जलन जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे आपकी आंखें तरोताजा रहेंगी और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा नींद पूरी करने से आंखों की थकान भी दूर होती है और वे स्वस्थ रहती हैं।