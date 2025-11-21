आपका स्किनकेयर रूटीन नहीं कर रहा काम? ये आम गलतियां हो सकती हैं इसका कारण
क्या है खबर?
आज के दौर में लोग अपनी त्वचा की देखभाल को लेकर जागरूक रहने लगे हैं। ऐसे में वे व्यक्तिगत स्किनकेयर रूटीन का पालन करते हैं। हालांकि, कई लोगों को रोजाना त्वचा की देखभाल करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं नजर आते। सही उत्पाद लगाने के बाद भी उनकी त्वचा अस्वस्थ बनी रहती है या परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आम गलतियां इसकी वजह हो सकती हैं।
#1
सही डाइट न लेना
त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए केवल बाहरी देखभाल करना काफी नहीं होता। इसके लिए आपका शरीर अंदरूनी तौर पर भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप जंक फूड, तैलीय भोजन या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं तो मुंहासों जैसी समस्याएं होंगी ही। इनसे बचने के लिए संतुलित डाइट का पालन करें, जिसकी मदद से पाचन दुरुस्त रहेगा और त्वचा भी बेदाग नजर आएगी। इससे आंत माइक्रोबायोम को फायदा होगा, जो त्वचा को लाभ प्रदान करेंगे।
#2
पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना
ज्यादातर लोग पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने की गलती कर बैठते हैं, जिससे त्वचा को हानि होती है। पानी की कमी होने पर त्वचा शुष्क हो जाती है, फटने लगती है और बेजान नजर आने लगती है। त्वचा को मुलायम, निखरी और बेदाग बनाने के लिए उसे हाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है। इसके लिए मॉइस्चराइजर जैसे उत्पाद लगाने के साथ-साथ ढेर सारा पानी भी पिएं। आपको स्वस्थ त्वचा पाने के लिए दिनभर में 8 गिलास पानी पीना चाहिए।
#3
गलत उत्पादों को एक साथ लगाना
त्वचा की देखभाल करने के लिए कई उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सही क्रम में इस्तेमाल न करना और सही तरह से पेयर न करना भारी पड़ता है। जब उत्पादों को यह सोचे बिना लेयर किया जाता है कि उनके अवयव एक साथ कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वे एक-दूसरे को बेअसर कर सकते हैं या जलन पैदा कर सकते हैं। त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेकर ऐसे उत्पादों का चयन करें, जो एक साथ अच्छी तरह काम करते हों।
#4
सोशल मीडिया पर लोकप्रिय उत्पाद चुनना
सोशल मीडिया के जमाने में हर इन्फ्लुएंसर त्वचा विशेषज्ञ बनता जा रहा है। उनके द्वारा सुझाए गए उत्पादों को लोग बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते उनकी त्वचा अस्वस्थ हो जाती है। हालांकि, यह बात याद रखें कि हर किसी की त्वचा और उसकी जरूरतें अलग होती हैं। सोशल मीडिया से प्रेरणा लेकर स्किनकेयर रूटीन न बनाएं, बल्कि पेशेवर त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करके ही उत्पादों का चयन करें। वे आपकी त्वचा के प्रकार के हिसाब से उत्पाद बतांएगे।
#5
त्वचा को जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट करना
ब्लैकहेड्स और गंदगी साफ करने के लिए त्वचा को एक्सफोलिएट करना अहम होता है। हालांकि, अगर आप चेहरे को जरूरत से ज्यादा स्क्रब कर रहे हैं तो आपकी त्वचा फट सकती है। एसिड, स्क्रब या पील्स का ज्यादा उपयोग त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा की नमी कम हो सकती है, रोमछिद्र बड़े हो सकते हैं और सूजन भी पैदा हो सकती है। त्वचा को हफ्ते में एक बार से ज्यादा एक्सफोलिएट न करें।