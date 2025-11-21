चुकंदर और पालक जैसी सब्जियों को बच्चों के टिफिन में ऐसे करें शामिल

बच्चों को पालक और चुकंदर जैसी सब्जियां खिलाना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन सब्जियों को अपने बच्चे के टिफिन में शामिल कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका बच्चा इन सब्जियों का सेवन करेगा, बल्कि उसका भोजन भी रोचक और स्वादिष्ट लगेगा।

#1 पालक परांठे बनाएं पालक परांठे एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में उबला हुआ और बारीक कटा हुआ पालक मिलाएं, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डालकर गूंध लें। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। ये परांठे दही या अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चे इन्हें खुशी-खुशी खाएंगे।

#2 चुकंदर के उत्तपम उत्तपम एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी और सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें चुकंदर का रस मिलाकर इसका रंग और पोषण दोनों बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सूजी में दही, बारीक कटी हुई सब्जियां और चुकंदर का रस मिलाकर घोल तैयार करें, फिर तवे पर इसे सेंक लें। यह न केवल देखने में आकर्षक लगेगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा और बच्चे इसे बड़े चाव से खाएंगे।

#3 पालक और चुकंदर का सूप सूप हमेशा सेहतमंद होता है और बच्चों को भी पसंद आता है। इसके लिए पालक और चुकंदर को उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, नमक और मसाले मिलाकर पकाएं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर उबालें और अच्छी तरह मिला लें। यह सूप न केवल पौष्टिक होगा बल्कि इसका रंग और स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी पिएंगे।

#4 चुकंदर और पालक की टिक्की टिक्की एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आलू और अन्य सब्जियों से बनाया जाता है। इसमें चुकंदर और पालक भी मिलाकर इसे खास बनाया जा सकता है। इसके लिए उबले हुए आलू, उबला हुआ चुकंदर, बारीक कटी हुई पालक, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें। अब इन्हें तवे पर सेंक लें या तेल में तल लें। ये टिक्की बच्चों को बहुत पसंद आएंगी और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।