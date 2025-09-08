फल और सब्जियों को साफ करते समय न करें ये गलतियां, बन सकती हैं समस्या

फल और सब्जियां हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं और इन्हें सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई लोग सफाई करते समय कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। सही तरीके से सफाई करने से आप कीटाणुओं और हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 पानी का जरूरत से ज्यादा उपयोग फल और सब्जियों को धोने के लिए ज्यादा पानी का उपयोग करना एक आम गलती है। इससे न केवल पानी की बर्बादी होती है, बल्कि कई बार फल-सब्जियों की नमी भी कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप एक कटोरे में थोड़ा पानी लेकर उसमें फल या सब्जियों को हल्का सा डुबोएं और फिर उन्हें साफ पानी से धो लें। इससे वे अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बरकरार रहेगा।

#2 साबुन या केमिकल का उपयोग करना कई लोग फल और सब्जियों को साफ करने के लिए साबुन या अन्य केमिकल का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे खाने की चीजों पर केमिकल के निशान पड़ सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बजाय आप सिरके या नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं और खाने की चीजों को साफ करने में मदद करते हैं बिना किसी नुकसान के।

#3 छिलकों को धोना भुलें नहीं फल-सब्जियों की सफाई करते समय अक्सर लोग उनके छिलकों पर ध्यान नहीं देते, जो कि गलत है। छिलकों पर कीटाणु और अन्य गंदगी जमा हो सकती है, जो बाद में खाने के दौरान हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए हर बार फल-सब्जियों को काटने से पहले उनके छिलकों को अच्छी तरह से साफ करें ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें और हमें कोई समस्या न हो। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन यह जरूरी है।

#4 छोटे टुकड़ों में काटना पहले और बाद में धोना अक्सर लोग फल-सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें धो देते हैं, जिससे वे पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं। इससे न केवल कीटाणु रह सकते हैं बल्कि कई बार केमिकल के निशान भी दिख सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पहले फल-सब्जियों को पूरा धो लें, फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में काटें और अंत में हल्का सा साफ पानी डालकर उन्हें एक बार फिर से धो लें। इससे वे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे।