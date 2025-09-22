सीरम इस्तेमाल करते समय लोग कर बैठते हैं ये 5 आम गलतियां, आप न दोहराएं

सीरम त्वचा की देखभाल का एक ऐसा उत्पाद है, जो सक्रीय सामग्री से लैस होता है। यह एक हल्का तरल पदार्थ होता है, जो त्वचा में गहराई तक प्रवेश करके झुर्रियों और दाग-धब्बों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। सीरम में विटामिन-C, हयालूरोनिक एसिड, रेटिनॉल और नियासिनमाइड जैसी सक्रीय सामग्रियां शामिल की जाती हैं। वैसे तो इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है, लेकिन इसे लगाते समय लोग ये आम गलतियां कर बैठते हैं।

#1 मॉइस्चराइजर के बाद सीरम इस्तेमाल करना सीरम के अधिकतम लाभ पाने के लिए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता। ऐसे में वे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसके ऊपर सीरम लगा लेते हैं। मॉइस्चराइजर चिकनाई की परत बना देता है, जिसकी वजह से सीरम त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाता। सीरम एक तरल उत्पाद है, जिसे केवल सूखी त्वचा पर लगाना चाहिए। चेहरे को साफ करें और इसे लगाने के 2-3 मिनट बाद मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें।

#2 ड्रॉपर को त्वचा के पास लाना सीरम ड्रॉपर वाली पैकेजिंग में उपलब्ध होते हैं। ज्यादातर लोग इसे लगाते समय ड्रॉपर को त्वचा के करीब ले जाते हैं। इससे वह त्वचा पर छूता है, जो नुकसानदायक हो सकता है। अपने सीरम को बैक्टीरिया और फंगल संदूषण से बचाने के लिए ड्रॉपर को चेहरे के नजदीक न ले जाएं। इसके बजाय सीरम को हथेली में निकालें और चेहरे पर लगा लें। सीरम के हाथों में अवशोषित होने की चिंता न करें, क्योंकि हाथों की त्वचा मोटी होती है।

#3 बहुत ज्यादा सीरम लगाना एक गलती जो हर कोई कर बैठता है, वह है बहुत ज्यादा सीरम इस्तेमाल करना। यह सक्रिय सामग्री से समृद्ध उत्पाद होता है, जिसे कम मात्रा में ही लगाना चाहिए। ज्यादा लगाने से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, मुंहासे हो सकते हैं और त्वचा में जलन हो सकती है। आपको एक बार में केवल 2-3 बूंद सीरम ही लगाना चाहिए। सीरम में मौजूद सक्रीय सामग्री के आधार पर तय होगा की उसे हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना सही है।

#4 सीरम को त्वचा पर रगड़ना सीरम एक हल्का और तरल उत्पाद होता है, जो आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाता है। ऐसे में उसे त्वचा पर रगड़ना एक बड़ी गलती हो सकती है। यह कोई क्रीम आधारित उत्पाद नहीं है, जिसे आपको रगड़कर त्वचा में प्रवेश करवाना पड़ेगा। ऐसा करने से जलन पैदा हो सकती है और उत्पाद की बर्बादी भी हो सकती है। इसके बजाय सीरम को धीरे से थपथपाने हुए लगाएं, जिससे वह बेहतर तरीके से अवशोषित हो जाएगा।