डेडलिफ्ट करते समय न करें ये गलतियां, लग सकती है चोट 

डेडलिफ्ट एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। सही तरीके से डेडलिफ्ट करने के लिए सही तकनीक और सावधानी बरतना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको डेडलिफ्ट करते समय बचना चाहिए।

#1 बारबेल को जमीन से ज्यादा ऊपर उठाना कई लोग डेडलिफ्ट करते समय वजन को जमीन से ज्यादा ऊपर उठाते हैं, जिससे उनकी पीठ और कंधों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे पीठ में दर्द और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। वजन को हमेशा जमीन तक ही उठाना चाहिए और फिर धीरे-धीरे नीचे लाना चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और आपको चोट का खतरा भी कम होगा। इस तकनीक से आप डेडलिफ्ट का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

#2 घुटनों को मोड़ना डेडलिफ्ट करते समय घुटनों को मोड़ना एक आम गलती है, जिसे नहीं करना चाहिए। घुटनों को बिना मोड़े ही वजन को उठाना चाहिए ताकि आपकी पीठ और कंधों पर ज्यादा दबाव न पड़े। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और आपको चोट का खतरा भी कम होगा। सही तरीके से डेडलिफ्ट करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आप फिट रहेंगे। इस तकनीक से आप डेडलिफ्ट का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

#3 कूल्हों को तेजी से ऊपर करना कई लोग डेडलिफ्ट करते समय कूल्हों को तेजी से ऊपर उठाते हैं, जिससे उनकी पीठ और कंधों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे पीठ में दर्द और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कूल्हों को धीरे-धीरे और संभलकर उठाना चाहिए ताकि आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करें और आपको चोट का खतरा कम हो। इस तकनीक से आप डेडलिफ्ट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और चोट से बच सकते हैं।

#4 वजन को झुककर उठाना वजन को झुककर उठाना भी एक बड़ी गलती है, जिससे आपकी पीठ और कंधों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे पीठ में दर्द और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। वजन को हमेशा सीधा उठाना चाहिए और फिर धीरे-धीरे नीचे लाना चाहिए। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और आपको चोट का खतरा भी कम होगा। सही तरीके से डेडलिफ्ट करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आप फिट रहेंगे।