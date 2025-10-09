सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 फल और सब्जियां, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

सर्दियों में कई फल और सब्जियां आती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर होती हैं। इनमें खट्टे फल, ब्रोकली, लहसुन और शकरकंद आदि शामिल हैं। इनका सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि इनसे शरीर को कई रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। आइए जानें कि सर्दियों में किन-किन फलों और सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए और ये किस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।

#1 खट्टे फल सर्दियों में संतरा, मौसंबी और नींबू जैसे खट्टे फल आसानी से मिल जाते हैं। ये फल विटामिन-C से भरपूर होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये फल एंटी-ऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा खट्टे फलों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इनसे शरीर को ताजगी और ऊर्जा भी मिलती है।

#2 ब्रोकली ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो सर्दियों में आसानी से मिल जाती है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, फोलेट और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रोकली में एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह सब्जी सूजन को कम करने वाले गुणों से भी भरपूर होती है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बनाते हैं। इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाया जा सकता है।

#3 लहसुन लहसुन का सेवन भी सर्दियों में जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया से लड़ने वाले और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह गुण शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करके शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकता है।

#4 शकरकंद शकरकंद में भरपूर मात्रा में विटामिन-A, विटामिन-C और पोटेशियम पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में सहायक होते हैं। शकरकंद में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन-A में बदल जाता है, जो आंखों के लिए लाभदायक है। इसे उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है।