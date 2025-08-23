नारंगी रंग की साड़ी पर खूब जंचते हैं इन 5 रंगों वाले ब्लाउज, पहनकर लगेंगी सुंदर 

भारतीय महिलाओं का सबसे पसंदीदा परिधान है साड़ी, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। इन दिनों सभी को नारंगी रंग की साड़ी भा रही है, जो हर रंगत वाली महिलाओं पर अच्छी लगती है। अगर इसके साथ सही रंग का ब्लाउज स्टाइल किया जाए तो लुक में चार चांद लग सकते हैं। अब नारंगी साड़ी पर नारंगी ब्लाउज पहनने का चलन गया। आज के फैशन टिप्स में जानिए नारंगी साड़ी के साथ कौन-से रंग के ब्लाउज अच्छे लगेंगे।

#1 लाल नारंगी और लाल एक सदाबहार रंग संयोजन है, जो हर महिला पर जंचता है। नारंगी साड़ी के साथ लाल रंग का ब्लाउज पहनने पर आपका रंग भी खिला-खिला लगेगा और आपको शाही लुक भी मिलेगा। यह रंग संयोजन शादी, पूजा-पाठ और त्योहारों पर पहनने के लिए आदर्श रहता है। गहरे नारंगी रंग की साड़ी के साथ गहरे लाल रंग का ब्लाउज पहनें। वहीं, हल्के शेड वाली साड़ी पर भी गहरे लाल रंग का ब्लाउज पहना जा सकता है।

#2 गुलाबी गुलाबी और नारंगी रंग का संयोजन सबसे ज्यादा आकर्षक दिखता है, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं पर। यह रंग संयोजन ऊर्जा, आशावाद और गर्मजोशी की भावनाओं को दर्शा सकता है। आपको चटख नारंगी रंग की साड़ी के साथ रानी गुलाबी रंग का ब्लाउज कैरी करना चाहिए। यह संयोजन शादियों के लिए अच्छा रहता है और नई दुल्हन पर खास तौर से जंचता है। इस संयोजन के साथ सोने के गहने पहने जा सकते हैं।

#3 हरा नारंगी और हरा एक बहुमुखी रंग संयोजन है, जो दिन के समय पहनने के लिए आदर्श रहता है। ये दोनों एक साथ मिलकर एक ताजगी भरा पैलेट बनाते हैं, जो प्रकृति जैसा सुंदर लगता है। यह रंग संयोजन संतुलन और जीवंतता को दर्शाता है। आप नारंगी साड़ी के साथ हरे के अलग-अलग शेड वाला ब्लाउज पहन सकती हैं। हल्की नारंगी साड़ी के साथ सेज हरा ब्लाउज पहनें और गाढ़े नारंगी रंग की साड़ी के साथ तोतिया हरा ब्लाउज पेयर करें।