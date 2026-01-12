मिठाइयों के लिए मशहूर हैं ये 5 भारतीय शहर, एक बार जरूर जाएं
भारत में हर त्योहार और समारोह में मिठाइयों का खास महत्व है। यही कारण है कि यहां कई तरह की पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं। इनमें से कई मिठाइयां तो देश के कुछ शहरों की पहचान बन चुकी हैं। आइए आज हम आपको उन पांच शहरों के बारे में बताते हैं, जो मिठाइयों के लिए मशहूर हैं और जहां की मिठाइयां एक बार खाने का मजा ही कुछ और है। यहां की मिठाइयां स्वाद में लाजवाब हैं।
#1
कोलकाता का रसगुल्ला और संदेश
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का रसगुल्ला और संदेश की मिठाइयां काफी मशहूर हैं। रसगुल्ला को बनाने के लिए पनीर के गोलों को चाशनी में डूबोया जाता है, वहीं संदेश बनाने के लिए पनीर को चीनी के साथ पकाया जाता है। हालांकि, अगर आप कोलकाता में घूमने जा रहे हैं तो इन मिठाइयों के साथ-साथ यहां की अन्य पारंपरिक मिठाइयों का भी स्वाद जरूर चखें क्योंकि ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं।
#2
मथुरा का पेड़ा
उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर मथुरा भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान भी है, इसलिए यहां कई धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा मथुरा अपने पेड़े के लिए भी जाना जाता है। यह मिठाई दूध को उबालकर बनाई जाती है। इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप एक बार में कई सारे खा जाएंगे। यहां की मिठाइयां भी बहुत स्वादिष्ट हैं, इसलिए जब भी मथुरा जाएं तो पेड़ा और अन्य मिठाइयों का जरूर स्वाद चखें।
#3
आगरा का पेठा
उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा ताजमहल के लिए विश्वभर में मशहूर है, जो मुगलों के समय की एक खूबसूरत इमारत है। यह शहर पर्यटकों को कई तरह की अन्य चीजें भी पेश करता है, जिनमें से एक है पेठा। यह मिठाई कद्दू से बनाई जाती है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस शहर में घूमने जा रहे हैं तो यहां की पेठा का स्वाद जरूर चखें।
#4
मैसूर का मैसूर पाक
कर्नाटक की राजधानी मैसूर को मैसूर पाक के लिए जाना जाता है। यह एक पारंपरिक मिठाई है, जो मैसूर के शाही परिवार के लिए बनाई जाती थी। मैसूर पाक बनाने के लिए देसी घी, चीनी और चने के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है और किसी भी अवसर पर इसे बनाया जा सकता है। अगर आप मैसूर में घूमने जा रहे हैं तो यहां की मैसूर पाक का जरूर स्वाद चखें।
#5
राजस्थान का घेवर
राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बीकानेर को मिठाइयों और नमकीन के लिए जाना जाता है। यहां की मिठाइयों में से घेवर का स्वाद काफी अच्छा है, जिसे बनाते समय मैदे में घी की अधिकता रखी जाती है। इसके बाद इसमें चाशनी मिलाई जाती है। यह मिठाई त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और यह बहुत ही अनोखी मिठाई है।