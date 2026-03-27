भारत में पाए जाने वाले 5 तरह के रसीले आम, जिनका स्वाद होता है सबसे बेहतरीन

गर्मियों का मौसम आम के बिना अधूरा-सा लगता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जो इस मौसम का सबसे पसंदीदा फल है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आम की कई किस्में होती हैं, जिनमें से कुछ का स्वाद और सुगंध अद्भुत है। आइए आज हम आपको भारत के कुछ बेहतरीन आम की किस्मों के बारे में बताते हैं, जो इस मौसम में आसानी से मिल सकते हैं।

#1 दशहरी आम दशहरी आम भारत की सबसे पसंदीदा किस्मों में से एक है। यह आम उत्तर प्रदेश के दशहरिया गांव से आता है, जहां इसे सबसे पहले उगाया गया था। इसका आकार लंबा और रंग हरा होता है, जो पकने पर पीला हो जाता है। दशहरी आम का स्वाद मीठा और खुशबूदार होता है, जिससे यह हर किसी को पसंद आता है। यह आम सलाद, स्मूदी और आइसक्रीम जैसे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

#2 अल्फांसो आम अल्फांसो आम महाराष्ट्र का एक खास प्रकार का आम है, जिसे हापुस भी कहा जाता है। इसका आकार छोटा, लेकिन स्वाद बेहद ही शानदार होता है। अल्फांसो आम की खुशबू और मिठास इसे खास बनाती है। यह आम समुद्र तट पर उगाया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। इसका उपयोग ज्यादातर रस, आइसक्रीम और मुरब्बा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह सीधे खाने पर भी बहुत अच्छा लगता है।

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#3 केसर आम केसर आम गुजरात का एक लोकप्रिय प्रकार है, जिसे 'केसरी' भी कहा जाता है। इसका रंग नारंगी होता है और इसका आकार बड़ा होता है। केसर आम की मिठास और सुगंध इसे खास बनाती है। यह आम मिठाइयों, दूध वाले पेय और आइसक्रीम बनाने में बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा यह सीधे खाने पर भी बहुत अच्छा लगता है। केसर आम की गुणवत्ता और स्वाद इसे अन्य किस्मों से अलग बनाते हैं।

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#4 तोतापुरी आम तोतापुरी आम भारत में सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली व्यावसायिक किस्मों में से एक है। इसे खास तौर से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाया जाता है। ये आम 6 से 8 इंच लंबे होते हैं और इनके पिछले हिस्से पर एक तोते जैसी चोंच होती है। इनका रंग बाहर से हरा और अंदर से पीला होता है और ये स्वाद में थोड़े खट्टे-मीठे होते हैं। इन्हें ज्यादातर जूस या पल्प बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।