इटली की खूबसूरत जगह है अमाल्फी तट, यहां के ये 5 आकर्षण हैं देखने लायक

अमाल्फी तट इटली का एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह जगह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, पहाड़ों और पुराने स्थलों के लिए जानी जाती है। यहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जो इसे छुट्टियों मनाने के लिए आदर्श बनाता है। इस जगह की सुंदरता देख कर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बार-बार यहां आना चाहेंगे। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर आपके मन में घर कर जाएंगे। यहां की यात्रा के दौरान इन स्थानों को जरूर देखें।

#1 पोसिटानो के रंग-बिरंगे घर पोसिटानो अपने रंग-बिरंगे घरों के लिए मशहूर है, जो पहाड़ों पर बने हुए हैं। यहां की संकरी गलियों में घूमते हुए आप इन सुंदर घरों को करीब से देख सकते हैं। पोसिटानो में स्थित चर्च ऑफ सेंट्रल मैरी भी देखने लायक है, जिसकी बनावट बहुत सुंदर है। यहां की गलियों में टहलते हुए आपको स्थानीय दुकानों में इटालियन कारीगरी की चीजें मिलेंगी, जो आपके लिए यादगार उपहार हो सकती हैं।

#2 रावलो का विला रुफोलो रावलो का विला रुफोलो एक पुराना स्थल है, जहां से पूरे अमाल्फी तट का नजारा देखा जा सकता है। इस विला से आपको समुद्र का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहां हर साल संगीत महोत्सव आयोजित होते हैं, जिनमें दुनिया भर से कलाकार भाग लेते हैं। विला के बागीचे भी बहुत खूबसूरत हैं, जहां आप शांति से बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श मानी जाती है।

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#3 सोरेंटो का बाजार सोरेंटो का बाजार स्थानीय उत्पादों और कारीगरी वाले वस्त्रों से भरा हुआ है, जहां आप यादगार उपहार खरीद सकते हैं। यहां आपको ताजगी भरे फल, जैतून का तेल और स्थानीय बनी चीजें मिलेंगी। बाजार घूमते हुए आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत है, जिससे आपकी खरीदारी का अनुभव यादगार बनेगा। इसके अलावा बाजार में कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप इटालियन खाने का आनंद ले सकते हैं।

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#4 नेपल्स की यात्रा करें नेपल्स अमाल्फी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बड़ा शहर है, जिसे अपनी पुरानी धरोहर और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। यहां आप पिज्जा नेपोलिटाना का असली स्वाद ले सकते हैं, जिसे दुनिया भर में मशहूर माना जाता है। नेपल्स में कई संग्रहालय और पुराने स्थल भी हैं, जहां आप इटालियन संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यह वही स्थान है, जहां से पिज्जा इजाद हुआ था।