आपके बाल हैं बहुत पतले? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करवा सकती हैं ये 5 हेयर कट
क्या है खबर?
कई महिलाएं पतले बालों की समस्या से जूझती हैं, जो गलत देखभाल और जीवनशैली के कारण होती है। ऐसे में वे कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना पातीं और उनके बाल हमेशा चपटे दिखाई देते हैं। पतले बालों में वॉल्यूम लाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि, अगर आप सही हेयर कट चुनती हैं तो आपके बाल घने दिखाई दे सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ट्रेंडी हेयर कट बताएंगे, जो पतले बालों के लिए आदर्श रहेंगे।
#1
बॉब हेयर कट
बॉब एक आकर्षक हेयर कट है, जिसे स्ट्रेट बॉब भी कहते हैं। यह हेयर कट गोल चेहरों पर जंचता है और बालों को घना दिखाने में मदद करता है। इसमें बालों को सीधा-सीधा काटा जाता है और उनकी लंबाई ठोड़ी से ऊपर रखी जाती है। यह हेयर कट पतले बालों वाली उन महिलाओं के लिए बढ़िया रहेगा, जो पेशेवर लुक पाना चाहती हैं। अधिक आकर्षक दिखने के लिए स्टाइलिस्ट से कहें की वह आगे के बालों को छोटा कर दे।
#2
फेस फ्रेमिंग लेयर
पतले बालों वाली महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय हेयर कट है फेस फ्रेमिंग लेयर। इस तरह के हेयर कट के जरिए आपका चेहरा पतला लग सकता है और बालों में वॉल्यूम बढ़ सकती है। इसके लिए सामने की ओर साधना कट करवाएं और दोनों कोनों की लंबाई कम न करवाएं। अब बालों के छोटे-छोटे हिस्से लेते जाएं और उन्हें नीचे से तिरछा काटें और लंबाई को ज्यादा कम न करें। यह हेयर कट इन दिनों सबसे ट्रेंडिंग भी है।
#3
पिक्सी हेयर कट
अगर आपको छोटे बाल रखने का शौक है तो आप पिक्सी कट चुन सकती हैं। इस तरह के हेयर कट की मदद से बालों के ज्यादा घने होने का भ्रम पैदा होता है। इस हेयर स्टाइल को हासिल करने के लिए बालों को पीछे की ओर से बहुत छोटा करवा लें। अब आगे के बालों को थोड़ा लंबा रखें और अपनी पसंद के मुताबिक स्टाइल करें। इस हेयर कट में आप कई तरह की हेयर स्टाइल भी रख सकती हैं।
#4
लंबे लेयर वाला हेयर कट
बालों को घना दिखाने के लिए आप लंबे लेयर वाला हेयर कट करवा सकती हैं। इसमें बालों के निचले हिस्से में अधिक वॉल्यूम आ जाती है, जिससे ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। इसके कारण पूरे बाल घने और मोटे दिखाई देते हैं। इस हेयर कट को पाने के लिए स्टाइलिस्ट से लंबे लेयर काटने को कहें, जो ठोड़ी के नीचे से शुरू होते हों। आप सामने की ओर लेयर की लंबाई अपने अनुसार तय कर सकती हैं।
#5
कर्टेन बैंग्स के साथ फेदर कट
इन दिनों कर्टन बैंग्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं, जो साधना कट का आधुनिक रूप हैं। इस हेयर कट को अमेरिकी गायिका सबरीना कारपेंटर ने मशहूर किया है। इस हेयर कट के लिए सैलून में जा कर बैंग्स के साथ फेदर कट की मांग करें। इसमें केवल आगे के बालों को छोटा किया जाता है और बाकी बालों को लेयर में काटा जाता है। बालों के सिरों को पंख जैसा कट दिया जाता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाती है।